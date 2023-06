Bald wieder vereint? Die vier Protagonistin von "Sex and The City".

Bald wieder vereint? Die vier Protagonistin von "Sex and The City". (c) Getty Images (Gareth Cattermole)

Der Auftritt Kim Cattralls wurde bis zuletzt sogar vor den Mitwirkenden am Set geheim gehalten. Details zur Geschichte um ihre Figur Samantha Jones gibt es noch nicht.

Samantha Jones ist zurück: Kim Catrall, die vor allem für ihre Rolle als temperamentvolle Publizistin Samantha Jones aus „Sex and The City“ bekannt ist, wird entgegen aller Erwartungen (aufgrund ihrer Fehde mit Co-Star Sarah Jessica Parker, Darstellerin von Carrie Bradshaw) nun noch in der Nachfolgerserie „And Just Like That...“ auftauchen. „Das Geheimnis ist gelüftet“, liest es sich in der Instagram-Story am Profil der Serie @andjustlikethatmax.

Bereits im März soll Cattrall eine Cliffhänger-Szene für die kommende zweite Staffel gedreht haben, so ein Sprecher von „HBO Max" gegenüber dem US-Sender "CNN". In Medienberichten ist von einem „geheimen Cameo-Auftritt“ die Rede, demnach sollen alle Spuren von Cattrall verwischt worden sein, um auch die Mitarbeitenden nicht vorab zu informieren. Ihr Name sei nicht einmal auf Telefonlisten aufgetaucht, ihr Eintreffen soll letzten Endes sogar die Crew in Staunen versetzt haben.

„Du bist nicht meine Freundin“

Verständlicherweise, denn Cattrall hatte zuvor eine Rückkehr ans Set der Serie ziemlich deutlich ausgeschlossen. 2018 hatte sie Parker sogar via Instagram dazu aufgefordert, sie endgültig in Ruhe zu lassen und als Heuchlerin bezeichnet. „Du bist nicht meine Freundin“, liest es sich bis heute unter dem Instagram-Post von damals. Und auch Schauspielerin Sarah Jessica Parker hatte in einem Interview gesagt, dass sie lieber weiter ohne Cattrall drehen wolle, in diversen Wortmeldungen brachte auch sie ihre Unmut zur Geltung. „Es gibt einfach niemanden, der jemals so über mich gesprochen hat“, sagte sie einmal im Podcast des „Hollywood Reporter“.

Rückkehr für eine dritte Staffel?

Am 22. Juni wird die zweite Staffel samt elf Episoden auf „Max Premiere“ erscheinen - am selben Tag wird auch Cattrall mit ihrer eigenen „Netflix“-Serie „Glamorous“ das Debüt feiern. Darin spielt sie eine schlagfertige Make-up-Chefin, im Fokus steht aber die Figur des queeren Marco Mejia, verkörpert von der nonbinären Miss Benny.

Aufgrund des kurzen Auftritts und dem großen Mysterium darum, wird bereits gemunkelt, ob Cattrall in einer dritten Staffel wieder als eine der Protagonistinnen auftreten wird. Eine dritte Staffel ist allerdings bisher noch gar nicht bestätigt.

Die erste Staffel „And Just Like That...“ hatte im Dezember 2021 ihre Premiere. Die anderen drei Schauspielerinnen Sarah Jessica Parker, Kristin Davis und Cynthia Nixon fanden sich darin in ihre Rollen als Carrie, Charlotte und Miranda wieder, Samanthas Figur wurde mittels Textnachrichten am Leben erhalten. In der Geschichte der Serie ist sie von New York nach London gezogen.

