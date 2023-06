Tauchen Sie mit uns ein in die faszinierende Welt der Post und fotografieren Sie exklusiv im Logistikzentrum.

Auf einer 70.000 m² großen Grundstücksfläche hat die Österreichische

Post 2019 das Paket-Logistikzentrum Niederösterreich in Betrieb genommen. Rund 210 Mitarbeiter arbeiten in zwei Schichten an der Sortierung von Paketen. Am Gelände befindet sich außerdem eine Paketzustellbasis mit rund 220 Zustellrayonen, täglich werden von dort aus etwa 30.000 Pakete zugestellt. Insgesamt hat das Paket-Logistikzentrum Niederösterreich eine Gesamtsortierleistung von ca. 17.500 Paketen pro Stunde.



Bei diesem „Presse“-Fotoworkshop erhalten Sie einen exklusiven Einblick in das Logistikzentrum und bekommen die einmalige Chance die beeindruckende Halle sowie das gesamte Areal, von welcher sich die Pakete auf den Weg zu uns nach Hause machen, zu entdecken.