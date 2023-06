Schüsse in der Steiermark: Eine Person getötet

Die Polizei hat das Haus in Mooskirchen umstellt.

Aktuell läuft ein Großeinsatz in Mooskirchen. Die Schüsse fielen in einem Wohnhaus, mehrere Menschen konnten in den Keller flüchten und von dort gerettet werden.

In Mooskirchen im steirischen Bezirk Voitsberg läuft aktuell ein Großeinsatz der Polizei. Auch das Einsatzkommando Cobra ist vor Ort. Wie die Polizei berichtet, sind in einem Wohnhaus mehrere Schüsse gefallen. Eine Person wurde dabei getötet. Mehrere Menschen flüchteten in den Keller des Hauses, sie konnten bereits gerettet werden.

Kurz vor 11 Uhr war der Notruf bei der Polizei eingegangen. Die Hintergründe und die genauen Umstände sind aktuell noch nicht klar. Die Einsatzkräfte haben das Haus umstellt. Das Landeskriminalamt hat Ermittlungen wegen Mordes aufgenommen.

Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen älteren Mann handeln, bei dem Opfer um einen jüngeren, teilte die Polizei mit. Dass es sich um Vater und Sohn handelt, wollten die Ermittler zunächst nicht bestätigen. Laut Medienberichten soll der Verdächtige 89 Jahre alt sein.

(APA/Red.)