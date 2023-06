Nacktfotos in der Schulklasse: Lehrer suspendiert

Wenn das Klassenzimmer (Symbolfoto) zum "Tatort" wird - in Niederösterreich spielte ein Pädagoge ungewollt Fotos von nackten Frauen via Beamer ab.

Wenn das Klassenzimmer (Symbolfoto) zum "Tatort" wird - in Niederösterreich spielte ein Pädagoge ungewollt Fotos von nackten Frauen via Beamer ab. Die Presse, Fabry

Ein Lehrer sah sich während des Unterrichts Fotos von nackten Frauen am Computer an und bedachte dabei offenbar nicht, dass die Bilder per Beamer für die ganze Klasse sichtbar waren.

Die Schülerinnen einer Klasse der Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) in Biedermannsdorf (Niederösterreich) sollten sich vorigen Freitag (26. Mai) in einer Unterrichtsstunde „still beschäftigen“. Jede sollte ihre Arbeitsaufträge abarbeiten. Dies hatte der Lehrer verlangt. Er selbst beschäftigte sich derweil auch still: Der Pädagoge sah sich am Computer Fotos von nackten und halbnackten Frauen an. Was er übersah: Der Computer war noch mit dem Beamer verbunden. Die Bilder waren somit für die ganze Klasse sichtbar.

Eine Schülerin hatte den Vorfall per Handy auf Video festgehalten. Dieses Video liegt der „Presse“ vor.

Nach kurzer Zeit - und nach einem Raunen in der Klasse - waren die Fotos wieder verschwunden. Der Pädagoge hatte offensichtlich den Vorfall bemerkt. Danach war, wie das Video zeigt, nur noch eine weiße Fläche am Beamer zu sehen.

„Dienstverhältnis wird gelöst"

Wie die „Presse“ aus zuverlässiger Quelle erfuhr, schätzt eine 15-jährige Schülerin der Klasse das Ganze so ein: „Jeder beschäftigte sich selbst. Er hat sich halt auch selbst beschäftigt. Und wusste nicht mehr, dass der Beamer an war."

Der Fall hat zu raschen und klaren Konsequenzen geführt. Gleich gestern, Mittwoch, in der Früh - es war der erste reguläre Schultag nach dem 26. Mai (am Dienstag war schulautonom frei) - wurde der Lehrer umgehend suspendiert. „Seit dem Vorfall hat er keinen Fuß mehr in eine Klasse gesetzt“, erklärte die Direktorin der Schule, Brigitte Schmid, der „Presse“. Und: „Das Dienstverhältnis wird gelöst. Man kann so eine Person nicht weiter beschäftigen."