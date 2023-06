Wifo: Staatliche Anti-Teuerungshilfen sind nur wenig treffsicher

Dienstleistungen – etwa beim Friseur – werden zunehmend die Treiber der Inflation in Österreich.

Auch wenn die Inflation im Mai auf 8,8 Prozent gesunken ist, liegt Österreich immer noch deutlich über dem Eurozonen-Schnitt. Ein Grund dafür sind auch die staatlichen Hilfen. Und diese waren laut Wifo kaum zielgerichtet.

Wien. War der Mai nun die Trendwende? „Wir hoffen es zumindest“, sagt Wifo-Inflationsexperte Josef Baumgartner. Denn im Mai haben sich die Preissteigerungen in Österreich erstmals seit Längerem deutlich eingebremst. Die Inflation fiel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 9,7 auf 8,8 Prozent – immerhin der niedrigste Wert seit dem Frühsommer des Vorjahres.

Und dieser Trend sollte sich nun auch fortsetzen, so Baumgartner weiter. Denn der Hauptgrund für den schwächeren allgemeinen Preisauftrieb sind spürbare Preisrückgänge bei Energie. „Das wird derzeit hauptsächlich von den Treibstoffen und von Heizöl getrieben. Langsam sollten aber auch die anderen Energieträger günstiger werden.“ Das Wifo erwartet daher, dass die Teuerung weiter sinkt und gegen Jahresende bei fünf bis sechs Prozent liegen wird. Das wäre deutlich weniger als derzeit, aber immer noch spürbar über dem Ziel der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent.

Lücke zum Euro-Schnitt bleibt

Zudem wird Österreich weiterhin deutlich über dem Schnitt der Eurozone liegen, erwartet Baumgartner. Im Mai sank die Inflation im gesamten Euroraum von sieben auf 6,1 Prozent. Österreich habe zwar traditionell eine höhere Inflation als die Eurozone, die einstige Lücke von zwischen einem halben und einem Prozentpunkt habe sich nun aber auf fast drei Prozent vergrößert. Und sie werde sich auch nicht so schnell schließen, ist sich Baumgartner sicher. Denn während Energie, aber auch die zuletzt stark diskutierten Lebensmittel nur mehr kaum teurer oder sogar wieder billiger werden dürften, erwarten die Ökonomen bei Dienstleistungen künftig weiterhin hohe Preisanstiege. Grund dafür sind die sogenannten Zweitrundeneffekte. Also der Umstand, dass die einst von der importierten Energie induzierten Preiserhöhungen über die Lohnabschlüsse nun die Arbeitskosten erhöhen. Und das sei vor allem bei Dienstleistungen wie etwa der Gastronomie, aber auch in anderen Bereichen wie bei Reparaturen oder Friseuren zu spüren.