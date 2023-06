USA eröffnen erste diplomatische Vertretung in der Arktis

Im nordnorwegischen Tromsö haben die Vereinigten Staaten erstmals eine diplomatische Außenstelle nördlich des Polarkreises. Schwerpunkte des Postens sollen der Klimawandel und die Zusammenarbeit mit indigenen Völkern sein.

Die USA haben die Eröffnung ihrer ersten diplomatischen Vertretung nördlich des Polarkreises angekündigt. Der Schwerpunkt des Außenpostens im nordnorwegischen Tromsö werde auf dem Klimawandel und der Zusammenarbeit mit indigenen Völkern liegen, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Donnerstag am Rande eines Treffens mit Kollegen der anderen NATO-Staaten in Oslo.

Die Vereinigten Staaten wollten mit "gleichgesinnten Verbündeten" zusammenarbeiten, um "unsere Vision einer friedlichen, stabilen, florierenden und von Kooperation geprägten Arktis" voranzutreiben. Bei der Vertretung in Tromsö, der größten Stadt im norwegischen Teil Lapplands, soll es sich um einen sogenannten Beobachtungsposten handeln. Diese sind für gewöhnlich mit nur einem US-Diplomaten besetzt.

Norwegen und USA in der Arktis vereint

Norwegens Außenministerin Anniken Huitfeldt schrieb in einer von ihrem Büro versandten E-Mail, sie sei "sehr glücklich" über die Entscheidung der USA. "Norwegen und die Vereinigten Staaten arbeiten in Fragen der Arktis seit langer Zeit eng zusammen", erklärte Huitfeldt weiter. Sie sei "sicher, dass dies unsere Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten weiter stärken wird".

Die USA, Russland und China betrachten die Arktis zunehmend als strategisch wichtig. Durch die Erderwärmung könnten sich dort neue wirtschaftliche Möglichkeiten eröffnen, etwa bei Bodenschätzen und der Fischerei. Zudem ist absehbar, dass zuvor zugefrorene Wasserwege künftig für Handels- und Militärschiffen offen stehen werden.

(apa)