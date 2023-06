"Fluch der Karibik"-Schauspieler Sergio Calderon gestorben

Der mexikanisch-amerikanische Schauspieler Sergio Calderon wurde 77 Jahre alt. Bekannt machte ihn unter anderem eine Rolle als Außerirdischer in „Men in Black“.

Der Schauspieler Sergio Calderon, der in Hollywood-Filmen wie "Men in Black" und "Fluch der Karibik" mitspielte, ist tot. Calderon sei im Alter von 77 Jahren in Los Angeles gestorben, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf seine Familie und seinen Sprecher. Der in Mexiko geborene Schauspieler spielte in seiner jahrzehntelangen Karriere in Dutzenden Filmen mit, meist in Nebenrollen.

Erste größere Bekanntheit erfuhr er 1997 durch seine Rolle als sprechender "Kopf auf einem Stock" in der Science-Fiction-Komödie "Men in Black". In „Fluch der Karibik - Am Ende der Welt“ verkörperte er Kapitän Villanueva.

(APA)