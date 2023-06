Grabher scheitert in Paris an Top-10-Star Gauff

Julia Grabher musste sich in der zweiten Runde der French Open der hoch favorisierten US-Amerikanerin Coco Gauff mit 2:6, 3:6 geschlagen geben.

Die Vorjahresfinalistin und Nummer sechs des Turniers trifft nun auf die 16-jährige russische Qualifikantin Mirra Andrejewa. Grabher fand auf dem Court Suzanne Lenglen, dem zweitgrößten im Stade Roland Garros, zu Beginn gut ins Spiel. Die Dornbirnerin holte sich mit ihrer starken Vorhand im ersten Game zwei Breakbälle, konnte sie aber nicht nutzen. Dank zwei abgewehrten Breakbällen brachte sie aber ihr erstes Aufschlagspiel durch. Doch danach fand die 19-jährige Weltranglisten-Sechste ihren Rhythmus und dominierte das Geschehen klar. Nach 32 Minuten holte sie sich den ersten Satz.

Im zweiten Satz hatten zunächst beide Spielerinnen große Probleme mit ihren Aufschlagspielen und kassierten jeweils zwei Breaks. Gauff brachte schließlich als erste ihr Service durch und ging mit 3:2 in Führung. Grabher verkürzte mit ihrem erst zweiten erfolgreichen Servicegame auf 3:5, die Favoritin servierte danach aber aus und verwertete nach 1:08 Stunden ihren ersten Matchball. Damit verlor Grabher auch das zweite Duell mit dem US-Jungstar, nachdem sie vor sechs Wochen beim Billie Jean King Cup auf Hartplatz in Delray Beach 1:6,3:6 unterlegen war.

Damit ist mit Sebastian Ofner (am Freitag gegen den Italiener Fabio Fognini) nur noch ein ÖTV-Spieler im Einzel im Bewerb. Grabher konnte dennoch zufrieden die Heimreise aus Paris antreten. Erstmals hatte die von Günter Bresnik trainierte Österreicherin, die zuletzt in Rabat in ihrem ersten WTA-Tour-Finale gestanden war, die zweite Runde eines Major-Turniers erreicht, damit 97.000 Euro Preisgeld verdient und wird sich in der Weltrangliste auf etwa Platz 55 verbessern.

