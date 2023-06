Plastic Planet: Wieso die Uno sich für ein Plastikabkommen einsetzt

(c) 2023 Getty Images

Plastikmüll auf den Philippinen. (c) 2023 Getty Images

Die Welt hat ein Plastikproblem - Mikropartikel verschmutzen die Meere, die Luft und die Nahrungskette. Grund genug für die Uno, sich um ein internationales Plastikabkommen zu bemühen. Am Freitag enden die Gespräche zum Abkommen in Paris.

Diese Woche haben in Paris Delegierte aus der ganzen Welt verhandelt – mit dem Ziel die Plastikabfälle bis 2040 massiv zu reduzieren. Dabei nimmt Nachfrage und Produktion zu, 400 Tonnen Plastikmüll fallen jährlich an und – die Plastikproduktion heizt den Klimawandel an.

Welche Interessen verfolgen einzelne Länder und Industrien bei den Verhandlungen? Steckt die Lösung im Recycling oder in Mehrwegsystemen? Und wie ließe sich die Plastikverschmutzung verringern?

Gast: Michael Lohmeyer

Host: Christine Mayrhofer

Schnitt: Audiofunnel/Aaron Ohlsacher

Credits: France 24, PBS News

Mehr zum Thema:

>>> Die Eroberung des Planeten durch Mikroplastik

>>> Plastikmüll: Der Recycling-Irrtum

>>> Uno-Mitglieder ringen um Abkommen zur Plastikvermeidung