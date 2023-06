Briefing

Was Sie heute wissen sollten

Das neue Schuldenproblem der EU: Die Zinsen für den Corona-Wiederaufbaufonds werden doppelt so teuer, wie es die Kommission erwartet hatte. Bis 2027 werden sie gut 30 Milliarden Euro ausmachen und mit Programmen wie Erasmus konkurrieren, warnt der Thinktank Bruegel. Mehr dazu.

Anschlagswellen auf Kiew: Die ukrainische Hauptstadt Kiew stand erneut im Fokus nächtlicher Luftangriffe Russlands. Für das ganze Land wurde Fliegeralarm ausgerufen. Das Schweizer Parlament stimmte gegen Waffentransfer an die Ukraine. Die aktuellen Entwicklungen im Ukraine-Krieg im Livebericht.

USA wenden Zahlungsunfähigkeit ab: Nach dem Repräsentantenhaus billigte auch der Senat in Washington einen Gesetzentwurf, mit dem die staatliche Schuldenobergrenze in den USA vorerst ausgesetzt wird. Ohne den Schritt wäre der US-Regierung in wenigen Tagen das Geld ausgegangen. Mehr dazu.

Joe Biden stürzt auf offener Bühne: Der US-Präsident war zuvor nach einer Rede vor Absolventen einer Militärakademie gestürzt. Es gehe ihm gut, teilte das Weiße Haus daraufhin mit - doch der Vorfall bietet neuen Zündstoff in der Debatte um sein Alter, Joe Biden ist mit seinen 81 Jahren der älteste US-Präsident in der Geschichte. Mehr dazu.

Wieso die Uno sich für ein Plastikabkommen einsetzt: Die Welt hat ein Plastikproblem. Mikropartikel verschmutzen die Meere, die Luft und die Nahrungskette. Grund genug für die Uno, sich um ein internationales Plastikabkommen zu bemühen. Am Freitag enden die Gespräche zum Abkommen in Paris. Welche Interessen verfolgen die einzelnen Länder - und wie ließe sich die Plastikverschmutzung verringern? Zum Podcast.

Rinks oder lechts - wohin neigt sich Lueger jetzt? Uneins ist man in Wien, ob sich das Lueger-Denkmal in Zukunft nach links oder rechts neigen wird. Und auch, ob dann nicht die Che-Guevara-Büste oder der Karl-Marx-Hof ähnlich behandelt gehörten. Almuth Spiegler in der Morgenglosse.

Basketball-Sensation in Wien: Österreichs 3x3-Basketball-Frauen haben gestern bei der Weltmeisterschaft auf dem Wiener Rathausplatz Weltmeister Frankreich besiegt - und haben damit als Gruppensieger den Einzug ins Viertelfinale fixiert. Mehr dazu.