Ist das das beste Kinderbuch der vergangenen Jahre?

Elle McNicolls schrieb eine berührende Geschichte über ein autistisches Mädchen und kam damit in eine absolute Bestenliste. Im Frühling erschien das Buch auch auf Deutsch.

Die 100 besten Kinderbücher aller Zeiten hat die BBC kürzlich gekürt, und darunter sind viele herrliche Klassiker zu finden. Aber (es liegt wohl auch in der Natur einer solchen Wahl) wenig aus diesem Jahrhundert. Wenig, aber nicht nichts: Das neueste Buch der Liste wurde 2020 veröffentlicht - und ist erst im März auf Deutsch erschienen: „Wie unsichtbare Funken“ ist Elle McNicolls erstes Kinderbuch, das für den deutschen Sprachraum übersetzt wurde. Hat es sich den 75. Rang vor dem vorwitzigen französischen Schulbuben „Le Petit Nicolas“ (aus der Feder von René Goscinny and Jean-Jacques Sempé) verdient?

Es ist jedenfalls eine berührende Geschichte, die hier in klarer, schnörkelloser Sprache erzählt wird. Im Zentrum die elfjährige Addie, eine Autistin. Dass die Welt nicht für sie gemacht ist, weiß sie. An vielen Orten ist es zu hell, zu laut, zu emotional für das Mädchen. Sie ist sich ihrer Grenzen sehr bewusst - weit mehr, als es ein Mädchen in diesem Alter sein sollte. Und bringt viel Energie auf, ihr Verhalten an ihre Umgebung anzupassen. Im richtigen Moment zu lächeln, Menschen in die Augen zu sehen. Zu einem Bruch in ihrem Selbstverständnis kommt es, als sie eine neue Lehrerin bekommt, eine Freundschaft zerbricht und in der Schule das Thema Hexenverfolgung durchgenommen wird. In dem kleinen, schottischen Ort, in dem die Geschichte spielt, wurden vor langer Zeit gleich mehrere Frauen getötet. Weil sie anders waren, erkennt Addie. Anders, so wie sie es ist.

Die Autorin Elle McNicolls, 1992 geboren, ist selbst Autistin. Sie beschreibt Addies Sicht auf sich und die Welt unprätentiös, niemals selbstmitleidig, manchmal beinahe sachlich. Und hat so ein Kinderbuch geschaffen, das mit allerlei Vorurteilen aufräumt - und am Ende auch zum Weinen bringt. Wird man es in 30 Jahren noch lesen? Wer kann das schon sagen.

Elle McNicoll: Wie unsichtbare Funken. Übersetzt aus dem Englischen von Barbara König. Alter: ab zehn Jahren. 223 Seiten, Atrium Verlag, 15,50 Euro.