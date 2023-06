Heimische Polizei bekommt Dienst-E-Scooter

Die Gefährte sollen im zivilen Bereich zum Einsatz kommen. Im Innenministerium ist ein entsprechender Erlass in Arbeit.

Kleinbus, Autos und Motorräder waren gestern. Die Österreichische Polizei dürfte künftig auch auf E-Scootern unterwegs sein. Ein entsprechender Erlass ist im Innenministerium in Arbeit. Das berichtet der „Kurier“. Allerdings sollen die Gefährte im zivilen Bereich angewendet werden. Scooter in Polizeifarben oder gar mit Blaulicht und uniformierten Beamtinnen und Beamten darauf wird man also nicht auf den Straßen sehen.

In einigen Bundesländern wurden offenbar testweise schon E-Scooter verwendet. In Wien waren etwa im Testbetrieb rund 20 Scooter im Einsatz. Die Erfahrungen der Dienststellen wurden gesammelt und ausgewertet, teilte das Innenministerium dem „Kurier“ mit. Ein Erlass, soll regeln, wie sie künftig von der Exekutive eingesetzt werden sollen. Die einzelnen Landespolizeidirektionen sollen zudem erheben, wie viele E-Scooter gebraucht werden. Erst dann wird über die entsprechende Anzahl pro Bundesland entschieden.

Auch E-Autos getestet

Im Dezember des Vorjahres hatte die Polizeigewerkschaft die Zweiräder für den Dienst gefordert. Chef, Reinhard Zimmermann, meinte damals, er könne sich einen Einsatz bei Observationen oder verdeckten Ermittlungen vorstellen.

Die österreichische Exekutive wird außerdem ab dem vierten Quartal 2023 E-Autos auf ihre Eignung für den Polizeidienst testen. Am kommenden Montag werden in Wien 23 Elektroautos für das Projekt an die Polizei übergeben, geht aus einer Termineinladung des Innenministeriums von Freitag hervor.

>>> Bericht im „Kurier"

(APA/Red.)