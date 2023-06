Taiwans Außenminister, Joseph Wu, spricht im „Presse"-Exklusiv-Interview über Chinas ständige Aggressionen, betont, dass sich sein Land im Falle einer Invasion selbst verteidigen will. Und er hat eine dringende Bitte an Österreich.

Die Presse: Chinas Drohgebärden in der Taiwan-Straße werden martialischer, vor wenigen Tagen erst durchkreuzte ein Flugzeugträger die Meerenge: Wie akut ist die Kriegsgefahr?

Joseph Wu: Wir sind nicht Chinas Regierung und können daher deren Schritte nicht voraussagen. Und Taiwan wird den Krieg bestimmt nicht beginnen. Sicher ist derzeit: Die Gefahr einer militärischen Eskalation wächst stetig, und es wird wohl noch mehr chinesische Militärübungen vor Taiwan geben. Aber eine unmittelbare Kriegsgefahr sehe ich derzeit nicht. Taiwan jedenfalls setzt alles daran, den Konflikt zu verhindern: Wir vermeiden politische Maßnahmen, die China provozieren könnten. Zugleich stärken wir unsere Verteidigung: China muss einsehen, dass es nicht einfach wird, Taiwan zu erobern. Wir haben Militärreformen umgesetzt, den Militärdienst verlängert, trainieren unsere Armee, um sie für einen asymmetrischen Krieg zu wappnen. Und wir kaufen mehr Waffen aus den USA, stärken Allianzen mit internationalen Freunden. Ziel ist, China abzuschrecken.



Wenn Sie sagen, dass Sie provokative Maßnahmen vermeiden wollen, meinen Sie damit eine Unabhängigkeitserklärung?

Wir wollen Frieden und Stabilität in der Taiwan-Straße. Dafür muss der Status quo (autonome Verwaltung und Regierung Taiwans, Anm.) gewährleistet werden. Die Beibehaltung des Status quo ist in aller Interesse. Doch China bedroht diesen zunehmend, sein Militär überschreitet immer häufiger die Mittellinie in der Taiwan-Straße, die jahrzehntelang Garant für den Status quo war. Nun behauptet China, die Mittellinie existiere gar nicht. Auch erhöht Peking international den Druck, beruft sich auf die UN-Resolution 2758 von 1971 (Anerkennung der Volksrepublik als einzige chinesische Regierung, Anm.), um zu beweisen, dass Taiwan längst Teil von China ist – und somit eine interne chinesische Angelegenheit, in die sich kein Land einmischen dürfe.