Klug und talentiert: Ein neues Bild von Mozarts Mutter

Anna Maria Mozart: So manches Urteil über sie war ein Irrtum. Internationale Stiftung Mozarteum

Wolfgang Amadeus Mozarts Mutter kommt in Biografien über den Komponisten oft schlecht weg – Forschungen revidieren das nun.

Hier der anerkannte Vater, der mit seinen beiden musikalischen Vorzeigekindern Wolfgang Amadeus und Nannerl durch Europa reist und von Hof zu Hof gereicht wird. Dort die im Schatten stehende Mutter, der es an Bildung, Eloquenz und Salonfähigkeit mangelt. Generationen von Mozart-Biografen haben dieses Bild von Anna Maria Mozart (1720–1778) gezeichnet.

„Ein Bild, das mehr vom Frauen- und Familienbild der Autoren als von der Realität bestimmt ist“, meint Eva Neumayr, Leiterin der Musiksammlung des Archivs der Erzdiözese Salzburg und wissenschaftliche Mitarbeiterin der Internationalen Stiftung Mozarteum. Sie initiierte angesichts dieses verbreiteten Bildes eine wissenschaftliche Neubewertung der Mutter Mozarts. Anlässlich des 300. Geburtstags von Anna Maria Mozart am 25.Dezember 2020 rückte ein Symposium die Originalquellen in den Vordergrund. Die Ergebnisse dieser Forschungen wurden nun in einem Sammelband zusammengefasst, den Neumayr und ihre Kollegin Anja Morgenstern herausgegeben haben („mater celeberr. mozart.“, Hollitzer-Verlag, 236 Seiten, 43 Euro).