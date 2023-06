Forschung: „Der Zweifel ist schwer vermittelbar“

Wie müssen Universitäten und Forschungseinrichtungen ihre Inhalte transportieren, um Fake News entgegenzuwirken? Dazu diskutierte kürzlich an der WU Wien eine hochkarätig besetzte Runde.

„Wenn man von Fake News spricht, muss man sich auch fragen, was sind eigentlich die Real News?“ Soziologin Katharina Miko-Schefzig lieferte gleich zu beginn ihres Impulsvortrags in der Diskussionsreihe „WU matters. WU talks“ wichtige Denkanstöße. Und zeigte dann am Beispiel von zwei ihrer Forschungsprojekte, was gute Wissenschaft ausmacht.



„Forschung versus Fake News“ hieß die Veranstaltung in Kooperation mit der „Presse“ Mitte Mai. Miko-Schefzig, Leiterin des Kompetenzzentrums für empirische Forschungsmethoden der WU Wien, präsentierte erstens eine mit der Uni Wien durchgeführte Studie zur Impfskepsis nach Ankündigung der Impfpflicht. Eine Anregung aus ihrer Forschung: Man solle zwischen Wissenschaftsskepsis, Institutionenskepsis und Maßnahmenskepsis differenzieren. Denn es gebe vor allem eine Skepsis gegenüber der institutionalisierten Wissenschaft, nicht gegen Wissen an sich: „Wir haben in unseren Daten gesehen, dass diese Personen nicht gegen Wissenschaft sind. Im Gegenteil: Sie recherchieren tagein und tagaus. Sie wissen nur nicht genau, welches Wissen sie nehmen müssen. Und sie sind dann zornig, wenn sie sich selbst nicht repräsentiert fühlen.“



Auch ein gesonderter Blick auf die Maßnahmen lohne: Wissenschaft werde dort ein Problem, wo sie in die eigene Lebenswelt hineinwirkt, man sich impfen muss oder vor dem Haus ein Biomassekraftwerk baut, schilderte sie.

Auch sagen, was schlecht ist

Das hat sie zweitens für eine Studie zur Implementierung nachhaltiger Strategien in den lokalen Kontext am Beispiel eines Biomassekraftwerks untersucht: Die Bevölkerung eines als „Umweltgemeinde“ geltenden Ortes hatte sich in einer Befragung dagegen entschieden.

Miko-Schefzig ging mit ihrem Team in die Gemeinde – und fand Empörung über die Kommunikation im Vorfeld der Abstimmung: „Warum hat man uns nur Hochglanz-Folder gegeben und uns nicht auch die Kehrseiten gesagt?“, meinten die Befragten. „Ein Kraftwerk ist ein Kraftwerk. Das muss Vor- und Nachteile haben.“ Man vermisste offenbar Aufrichtigkeit.



Eine Schwierigkeit: Menschen wünschten sich Fakten. Der Zweifel – wie er der Forschung innewohnt – sei schwer vermittelbar. Wissenschaft werde so gesehen, als würde sie Antworten liefern, die dann für politische Entscheidungen herhalten können, aber das tue sie nicht, sagte Barbara Streicher, Geschäftsführerin ScienceCenter-Netzwerk. Dort setzt man auf dialogorientierte Vermittlung auf Augenhöhe, bindet die Leute und ihre Lebenswelten ein.



Streicher sieht das – noch weit verbreitete – Defizitmodell in der Wissenschaftskommunikation als Problem. Es geht davon aus, dass sich Wissen „von oben herab“ vermitteln lässt, wenn man es allgemein verständlich „verpackt“. Dabei komme auch die Bedeutung von Haltung und Meinung zu kurz, so Miko-Schefzig: „Wenn die Meinung einmal geformt ist, ist das kommunizierte Wissen fast schon egal.“ Daten aus dem „Austrian Corona Panel Project“ hätten etwa gezeigt, dass die Ankündigung der Impfpflicht nicht zu erhöhter Impfbereitschaft geführt habe.



Fake News allein seien nicht das Problem, fand auch Molekularbiologe und Wissenschaftskommunikator Martin Moder, sondern „dass das sehr, sehr komplizierte Themen sind und man zwangsläufig ein kleines Spotlicht auf ein Teilgebiet werfen muss. Und wenn man dann den Rest des Gebiets ignoriert, zieht man zwangsläufig die falschen Schlüsse.“

„Ab wann wird aus der von uns allen so hoch geschätzten wissenschaftlichen Skepsis die von uns allen misstrauisch beäugte Wissenschaftsskepsis?“, fragte Alexander Bogner vom Institut für Technikfolgen-Abschätzung der Akademie der Wissenschaften. Ein Kriterium für ihn: ob Beteiligte überhaupt Interesse haben, die eigenen Theorien skeptisch infrage zu stellen. „Das ist das, was Wissenschaft auszeichnet.“ Pseudowissenschaft stelle überhaupt alles infrage – außer ihre eigenen Theorien.

Kommunikation mit Lücken

Wie also kommuniziert man Wissenschaft vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen richtig? Die Frage war am Ende doch zu komplex für eine einfache Antwort. Es sei jedenfalls wichtig, auch zu kommunizieren, wie die Forschung zu ihren Fragen und zu Erkenntnissen kommt, sagte Streicher. Und Miko-Schefzig riet, sich die „kommunikativen Lücken“ anzuschauen. Das will sie künftig auch mit ihrem Forschungsteam: als eine Art Experiment, indem sie sehr konträre Meinungen an einen Tisch bringt. (red.)