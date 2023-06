Schwache Hasen am Maisfeld und Grüne Kohle in Niederösterreich

Die Klimanews diese Woche außerdem mit Geldsegen für Klimaforschung und neuen Grenzwerten, die unsere Erde fit halten.

Neues Labor in NÖ: Es grünt so grün im Kohlewerk

Zwei Reaktoren zur Gewinnung von Biokohle in Wieselburg.

Grüne Kohle hat wohl noch niemand gesehen, und doch ist Green Carbon eine Hoffnung zur Rettung des Klimas: Auch Biokohle genannt, besteht sie aus Kohlenstoff von nicht fossilen Quellen, also aus erneuerbaren Roh- und Reststoffen. Am Technopolstandort Wieselburg wurde diese Woche das Green Carbon Lab (https://best-research.eu/de/news_presse/news_aktuell/view/390) eröffnet.



Unter Leitung des Kompetenzzentrums Best, finanziert aus Mitteln der EU und des Landes Niederösterreich, wird am Einsatz von grüner Kohle in Landwirtschaft und Industrie geforscht. Zwei Pyrolyse-Reaktoren stehen bereit, um Reststoffe und pflanzliches Material in klimafreundliche Produkte zu verwandeln. Mit dieser Hitzebehandlung entstehen Biokohle, Pyrolyse-Öl und Gas. (vers)

US-Geschäftsmann spendiert Geld für die Forschung

Teams in Österreich suchen Ideen für den Zero Emission Award.

4,5 Millionen Euro. Diese Summe hat der US-Geschäftsmann Patrick Dumont der Alpha+Stiftung des Wissenschaftsfonds FWF gespendet, um Projekte zu fördern, die den Klimawandel bremsen sollen. Der Zero Emission Award (https://www.fwf.ac.at/de/news-presse/news/nachricht/nid/20230531-287)ist damit der höchstdotierte private Forschungspreis in Österreich (900.000 Euro über fünf Jahre).



Im Vergleich: Der Houska-Preis vergibt jährlich 750.000 Euro aus privaten Mitteln für anwendungsnahe Forschung. Die Einreichungen für den Zero Emission Award sind ab sofort möglich und sollen sich auf Grundlagenforschung konzentrieren. Sowohl Ideen, wie man klimafreundliches Verhalten fördert, als auch technische Lösungen für die Energiewende sind gefragt. (APA/vers)

Arme Haserln: Schwache Junge am Kukuruzfeld

Rund um Maisfelder entwickeln sich Feldhasen schlechter. Ein Team um Aldin Selimovic von der Vet-Med-Uni Wien testete an Feldhasen im Gehege, ob Niacin-Mangel daran schuld ist. Denn wenn sich Tiere vorwiegend von Mais ernähren, fehlt ihnen der Nährstoff (auch Vitamin B3 genannt). In Frontiers in Ecology and Evolution (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fevo.2023.1083045/full) belegt das Team, dass die Weibchen zwar weniger Körpergewicht hatten, wenn sie nur niacinarme Maispellets bekamen. Doch sie brachten gleich viele Junge zur Welt wie Häsinnen, die mit Niacin angereicherte Pellets fraßen. Auch die Überlebensrate der Jungtiere war ähnlich. Aber Babyhasen der niacinarmen Gruppe legten langsamer an Gewicht zu: Das könnte der Grund sein, warum die Population am Maisfeld leidet.

Müde Viecherln: Manche halten kurzen Winterschlaf

Winterschlaf hat sich im Tierreich bewährt, um Energie zu sparen. Ein Team aus Australien und der Vet-Med-Uni Wien verglich am mausgroßen Dickschwanz-Schlafbeutler, ob langer Winterschlaf oder tageweiser Ruhezustand effizienter ist (Scientific Reports https://www.nature.com/articles/s41598-023-33646-6). Die Beuteltiere sehen unseren Siebenschläfern ähnlich, und die Forschenden untersuchten den Zusammenhang von Außentemperatur, gespeichertem Körperfett und Langzeitüberleben. Ergebnis: Kurze Winterstarre ist sinnvoll, wenn wenig Nahrung vorhanden ist.

Kranke Erde: Neue Grenzen zur Erholung des Planeten

In Nature (https://www.nature.com/articles/s41586-023-06083-8)warnt ein internationales Team, an dem das IIASA in Laxenburg beteiligt war, dass die Erde an schweren Krankheiten leide: Ihre lebenswichtigen Systeme (Klima, Wasser- und Nährstoffkreislauf, Atmosphäre, Artenvielfalt) sind so vernetzt, dass man sie nicht einzeln beforschen sollte. Die 40 Forschenden berechnen nun neue Grenzwerte, die zur Erhaltung der Lebensgrundlagen beitragen.