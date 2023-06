(c) Bloomberg (SeongJoon Cho)

Der Wolfsburger Konzern plant, eine Version von Ciscos Webex in den fahrzeuginternen App-Store aufzunehmen. Das soll die Teilnahme an Videokonferenzen im Auto ermöglichen.

Die Volkswagen AG geht eine Partnerschaft mit Cisco Systems ein, um in einigen Modellen Software für Videokonferenzen zu installieren. Ab Juli wird der neue App-Store für die neuen Serienmodelle, einschließlich A4 und A5 verfügbar sein.

Der Wolfsburger Konzern plant, eine Version von Webex in den fahrzeuginternen App-Store aufzunehmen. Die Software ermögliche den Nutzern einen “nahtlosen Übergang” von einem Webex-Meeting auf einem anderen Gerät zur Teilnahme über die Auto-Software, so das Unternehmen. Der Marktplatz werde auch etwa 40 andere Apps enthalten, darunter Spotify, TikTok und The Weather Channel, hatte das Unternehmen im März mitgeteilt.

Cariad, die Software-Sparte von Volkswagen, arbeitet gemeinsam mit Cisco an der Technologie. Die Webex-Version für das Auto wird Sicherheitsfunktionen enthalten, wie etwa einen reinen Audiomodus, sobald sich das Fahrzeug in Bewegung setzt.

