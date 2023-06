Wie sich erholt, was wir zerstören

Die Geröllhalde mag Folge eines Bergrutsches sein, der Schlackehügel zeugt von ausbeutenden Eingriffen in den Boden, die Narbe von einer Verwundung. Überall sehe ich Bruchlinien, Kahlstellen, Verhärtungen und Verzerrungen.

Ein Wort gilt es zu befragen – die Störung. Wie nähert man sich einem Wort an, schaut hinter die Fassade des Alltagsgebrauchs? Zum Glück gibt es das Grimmsche Wörterbuch, das gelegentlich überraschende Zusammenhänge aufdeckt. Das Wort selbst, in der tagtäglichen Sprache in so vielerlei Formen präsent, ist germanischen Ursprungs, verwandt mit dem englischen stir, wie sich zeigt, einem Aufmischen, Aufstören, das mehr dem lateinischen perturbare entspricht, aber auch mit dem Wort stochern, zu dem ursprünglich immer ein Werkzeug gehörte, eine Stange oder ein Stock, der in eine Ordnung eingreift, etwas aus der Ordnung bringt, ein Wort, das man vielleicht näher ans lateinische disturbare rücken würde: Man stochert in der Glut, in einem Wespennest, in alten Wunden, doch ist das Wort noch nicht negativ festgelegt, auch wenn es uns mit dem Einbezug eines Werkzeugs schon näher ans Töten bringt.

Mit der Zeit kamen die differenzierenden Präfixe zum Verb, das aufstören und verstören, das zerstören. Das Wort gebar Begriffe, die sich im alltäglichen Gebrauch von ihrer Wortwurzel entfernten, obwohl der Klang der gleiche blieb. Ein österreichisches Literaturfestival schickt seine Teilnehmer einen Nachmittag lang auf die Stör, zu einer privat ausgerichteten Veranstaltung in Höfen der Umgegend, wo die Autor:innen vor Publikum lesen, das sich vielleicht nie zu einer Lesung indieses Tal begeben würde. So saß ich einmal in einer Stube, in der es des frühen Verschwindens der Sonne hinter sehr hohen Bergen wegen seltsam früh und unvermittelt dunkel wurde, und sollte vor einem Publikum, das sich meine Texte wahrscheinlich nie zum Zuhören ausgesucht hätte, ja, das sich vielleicht sogar durch befremdende Betrachtungen und Beschreibungen in seinem Nachmittag gestört fühlen mochte, mich selbst fühlen wie ein wandernder Geselle, auf dessen Arbeitssuche vor Hunderten von Jahren dieses Wort gemünzt wurde.

Der wandernde und aller Wahrscheinlichkeit nach sehr arme Geselle auf einer solchen Stör griff ein in die Hierarchien und Regeln des Ortes, an den er als Fremder kam, er störte die Ordnung eingesessener Handwerker, indem er seine Dienste anbot und dabei wahrscheinlich notgedrungen die Ansässigen unterbot, um sein sogenanntes Störbrot essen zu können, die Speise, die er sich erst nach dem Unterlaufen der Ordnung leisten konnte. Ohne Störung wäre er verhungert. Und manchmal mag ein solcher Störenfried auch geblieben sein, weil sein unverhofftes Geschick willkommen war, die Ordnung bleibend unterlief und Angestammtem die Wurzeln benagte. Auch Schuberts Winterreisender, der fremd ankam und fremd fortging, mag auf der Stör gewesen sein, ein Geselle ohne Meister. Ihm bescherte der Vorstoß in die Ordnung einer Fremde nur eine Verwirrung des Herzens, die ihn nie wieder ungestörte Ruhe finden ließ. In der Tat müssen die störenden Fremden meistens doch wieder davonziehen, der Fremde wird fast immer als Störenfried wahrgenommen, die Fremdheit allein schon als ein Störfaktor. Doch ziehen diese fremden Störer nie davon, ohne etwas verrichtet zu haben: Ob der ungerufene Handwerker früherer Zeiten, frierende Flüchtlinge, Hilfsbedürftige von irgendwo außerhalb der vertrauten Ordnung – so ungebeten sie den meisten sind, sie alle hinterlassen Spuren, die sich aus der Oberfläche des Alltagslebens nicht so einfach wegwischen lassen, die im Gedächtnis bleiben und in die Erinnerung eingreifen. Sie lassen die eigene Bequemlichkeit und Zufriedenheit augenblickslang borstig, kratzig und eng erscheinen.