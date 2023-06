Drucken

„Es gibt grad so vü Menschen, dass alle Krankheiten draufpassen."

Es gilt den schwersten Fehler in der schweren Krankheit zu vermeiden, nämlich die Auserwähltheits-Jeremiade. Warum trifft es mich? Es gibt so viele Menschen, auf die passt doch meine Krankheit viel besser.

In einer Radiosendung mit dem Titel „Im Gespräch“ war ein sehr respektabler Herr zu Gast, der nach seiner Krebserkrankung gefragt wurde. Er hatte die Krankheit, wie man sagt, „besiegt“, und gab ein wenig schaudernd darüber Auskunft. Dabei sagte er etwas, das ich aus eigener Erfahrung bestätigen kann. „Es mildert“, sagte er, „die Angst abzutreten, wenn man das Abtreten schon einmal hinter sich gebracht hat.“

Er sei in Schmerzen dagelegen, habe sich den Tod gewünscht, ließ aber den Wunsch sein, als er in das freundliche Gesicht einer Schwester blickte, die tröstend an seinem Bett Platz genommen hatte. Eine solche Schwester habe ich nie kennengelernt, sie ist ein Wunder.

Die medizinische Seite ist auf ihre Weise klar und unklar zugleich. Sie hängt von den prekären Ahnungen und erprobten Routinen der Ärzte ab. Es ist ein Glücksspiel auf naturwissenschaftlicher Grundlage. Der von mir dazu erfundene Satz, eine Nestroy-Aneignung, eine Parodie, lautet: Es gibt grad so vü Menschen, dass alle Krankheiten draufpassen. Wie soll ausgerechnet mein Arzt herausfinden, welche Krankheit ich habe? Bei dieser Fülle!

Ich neige zur Behauptung, dass der organisierte Lärm um das Leid der Ärztinnen und Ärzte, der Pflegerinnen und Pfleger nicht zuletzt die existenzielle Not der Kranken übertönt. Natürlich geschieht das alles zum Wohle der Patienten, und „Wahlarzt“ wird man schließlich auch nicht des Geldes wegen, sondern weil der Wahlarzt sich mehr Zeit für seine Kranken nehmen und gründlicher untersuchen kann. Ich jedenfalls habe einen gehabt, der für 150 Euro das Wasser in meiner Lunge übersehen hat.

Zugegeben amateurhaft habe ich viele Jahre Glücksforschung betrieben. Doch wie man sein Glück macht, kam bei mir nicht vor. Glück war für mich als ein Konzept definiert, das mit vielen anderen Konzepten zusammenhing, in denen die Conditio humana, die Existenzbedingung der Menschen, zum Vorschein kommt. Was für Glück gehalten wird, definiert zugleich die Lebensformen, in denen Menschen Glück oder Unglück haben. Der Glücksbegriff ist eine Sonde, die – ins Dasein eingelassen – vieles misst, was uns am Ende ausmacht.

Vernichtungsschmerz

Ich kenne – wie alle Menschen – nur die selbstverständlichen Glücksbringer: eine Umarmung auf einer Bank im Prater und ein kühles Glas Johannisbeersaft. Was mich aber aus eigener Erfahrung beschäftigt, und wofür ich ein Experte bin (ein Experte ist jemand, der glaubt, gute Gründe dafür zu haben, man könne ihm in seinem Fach nichts vormachen), was mich also beschäftigt, das ist die Frage, wie man eine schwere Erkrankung, falls man sie überlebt, übersteht.

Ratlos bin ich, was den Schmerz betrifft. Der Schmerz kann die Person auslöschen, man spricht auch von „Vernichtungsschmerz“. Der Schmerz definiert das Kranksein, das in den härtesten Phasen die totale Partikulisierung, die restlose Vereinzelung der Existenz bedeutet. Die ausschließliche Konzentration auf den Schmerz kommt dem sozialen Tod gleich. Der Schmerz ist an die Schmerzmittel delegiert – die Psyche gehört in erster Linie dem Kranken. Meine Klagen über das Besuchsverbot in der Corona-Ära unter Anschober erwiderte die Stationsärztin kaltschnäuzig: „Ich hab's Ihnen ja gesagt, damit müssen Sie selber fertigwerden.“

Wie also wird man selber fertig?

Erstens: Senkung des Anspruchsniveaus. Das gelingt von selbst. Man muss die Semmeln fürs Frühstück, die Monate auf Eis lagen, begrüßen und an ihnen schmecken, aus ihnen herausschmecken, dass sie besser als nichts sind. Noch schlechter als nichts schmeckt bloß das alte Brot, das stets im Umlauf bleibt und entlang der Jahresringe aufgeschnitten werden kann. Der Kaffee schont die Lebensgeister so sehr, dass er als Kaffee nicht erkennbar ist. Er hat als frei fließende, hellbraune Flüssigkeit eine Souveränität und Eigenständigkeit, für die man in dieser Welt der Abhängigkeiten dankbar sein kann. Feinspitz sein im Gesundheitssystem – das macht krank!

Zweitens: Klammheimliche Freude über die Entlastung vom mühevollen Alltag durch Bettlägrigkeit. Wenn man dahingestreckt ist, sind die Erwartungen ohnedies klein, und schon die geringste Besserung ist eine Reminiszenz an eine gewesene Gesundheit. Aber auf keinen Fall darf man mit seinem Schicksal zerfallen sein. Amor fati – die Liebe zum Schicksal. Wenn das Schicksal schon vernichtend ist, dann ist es wenigstens das eigene Schicksal. Als bettlägrigem Menschen im „nicht lebensbejahenden Umfeld“ wird es einem nicht gelingen, „dionysisch zum Dasein zu stehen“. Aber der Fatalismus, die Identifikation mit dem eigenen Schicksal, kann den schwersten Fehler in der schweren Krankheit vermeiden, nämlich die Auserwähltheits-Jeremiade: ich, warum denn ich, warum ich? Es gibt so viele Menschen, auf die passt doch meine Krankheit viel besser.

Ich bin ein Katastrophist

Mein dritter Punkt ist die „Persönliche Patienteneignung“ – etwa die von mir so genannte „Leidenskraft“. Dahinter steckt die Vorstellung, dass das Leiden nicht nur hingenommen wird, sondern dass es auch eine Kraft gibt, es auszuhalten. Der Patient liegt nicht nur da, er bearbeitet im Liegen seinen Zustand, um ihn ertragen zu können. Diese Kraft ist persönlich und kaum verallgemeinerbar. Mir sagte ein Arzt: „Sie müssen sich ganz fest vorstellen, dass Sie gehen können, aufstehen und gehen.“ Damit lag er bei mir falsch, ich bin Katastrophist: Ich kann mir keine Rettung aus einem Notfall vorstellen. Hilfe scheint mir nur in dem Rahmen möglich, in dem ich persönlich existiere, nämlich von der Aussichtslosigkeit gezeichnet. Ein Reframing, ein Ummodeln meiner Grundhaltungen, ausgerechnet in der Krankheit, bringe ich nicht zustande.

Viertens: die Kompensation des eigenen Leids durch das Interesse an der Welt. Das ist das Schwerste im Überstehen schwerer Krankheit. Wenn man Achtsamkeit im Krankenbett zusammenbringt, kann man so krank nicht mehr sein. Die höchste Stufe, sich von der Ausgangslage zu distanzieren, hat man erklommen, wenn man die Arbeit an etwas ganz Anderem aufnimmt – als an dem, was einen trist umgibt: Lektüre von Thomas Manns „Zauberberg“. Auch im „Zauberberg“ stehen das Dahinscheiden und Davonkommen von Menschen im Vordergrund. Der Roman enthält den Traum des geschundenen Spitalsinsassen mit Matura, nämlich ein Sanatorium, in dem gepflegtes gesellschaftliches Leben noch möglich ist. Selbst Dichten wäre gut – auch wenn man gar nicht gut dichten kann. Es beschäftigt die Fantasie mit etwas anderem als dem eigenen, sterbensbereiten Körper.



Franz Schuh spricht am 12. Juni im Rahmen der Reihe „denken. leben. schreiben“ im Linzer Stifterhaus.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.06.2023)