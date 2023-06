Der FC Barcelona baut sein Stadion um. Martin Leidenfrost besuchte eines der letzten Spiele im alten Camp Nou.

Spotify Camp Nou“, seit 1957 die Spielstätte des FC Barcelona, ist das größte reine Fußballstadion der Welt und das größte Stadion Europas. Für die Fußball-WM von 1982 um einen Oberrang erweitert, fasste Camp Nou einst 119.000 Zuschauer, seither waren es noch 99.354. Am Sonntag empfing das graubraune Betonteil sein letztes Match. Der Klub hat einen Kredit von 1,45 Milliarden Euro aufgenommen und baut das Stadion bis 2024 – oder eher 2026 – um. Ich besuchte eines der letzten Spiele.

Die globale Marke FC Barcelona trat gegen den südspanischen Klub Real Betis an. Besonders das männliche Personal des Buffets war wie von Modelagenturen gecastet. Alles lief cashless und effizient, die Hotdogs wurden nackt verkauft und seitwärts von der Kundschaft vollendet. Die PET-Flasche Cola wurde mir ohne Verschluss ausgehändigt.

Obwohl sich am Himmelszelt etwas Bösschwarzes zusammenbraute, sprühten bis zuletzt die Rasensprenkler. Als Erster kam der deutsche Tormann raus und führte ein Primaballerina-Stretching vor. Das Stadion füllte sich zu 89,1 Prozent. Wie die große Mehrheit der 88.530 ließ ich mich anderthalb Stunden von einem Starkregen durchnässen. Da man so was normalerweise nicht macht, war das die stärkste Empfindung. In „1st Lateral“ sitzend, mit 161,50 Euro einem der teuersten Sektoren, gehörte ich quasi zu den oberen Zehntausend, selbst dort unten beim Spielfeld waren die Gesichtszüge der Spieler nicht auszumachen. Schaudernd blickte ich zu den Tribünen im Ober-Ober-Rang hinauf. Die vollkommen ungeschützt von der Sturmnacht umtosten Riesenbalkone waren voll.

Neben mir ein strenger aschfahler Senior, ein eingesessener Barceloner Katalane mit Lebenslang-Abo, der aber vor dem Regen flüchtete. Weiter vorne eine Gruppe junger nahöstlicher Männer, die sich in einem lauten zackigen Bundesdeutsch unterhielten. Direkt vor mir ein Geck mit bis in die Kräuselungen einzelner weißer Haare hinein durchdachter Frisur. Er trug eine Art langärmeliges Trikot, das ganz ohne Aufschriften auskam, nur hinten im Genick war ein Fähnchen eingenäht. Was ist das für eine Fahne, fragte ich ihn. „Catalunya!“, antwortete er entgeistert. Dann legte er mir dar, dass sein Trikot aus einer limitierten, nur im Vorjahr verkauften Edition stamme.

Lewandowski-Schauen

Ansonsten war viel Besuch aus Polen da, ein Schnauzbärtiger mit Enkel und einige Paare, zum Lewandowski-Schauen. Ich betrachtete ein Paar: er stämmig mit Gucci-Leiberl, Totenkopf-Tattoo und Schalk im Mundwinkel, sie eine klassische Hübsche, jünger als er. Ihr war von Anfang an kalt. Er verschwand mal im Inneren des Stadions, kam lange nicht zurück und brachte ihr schließlich einen mit Rundbögen von Senf, Mayo und Ketchup polonisierten Hotdog. Du bist ein schöner Arsch, dachte ich, wärmst dich im Trockenen auf und lässt sie im Regen zittern. Als Lewandowski in der 36. Minute sein Tor schoss, war die hübsche Polin schon in Apathie versunken.

Obwohl Messi längst woanders spielt, brandeten in Europas größtem Stadion gelegentlich Messi-Sprechchöre auf. Der FC Barcelona gewann 4:0.

Als sich 99.354 Menschen in die überfluteten Straßen ergossen, zeigte sich die Leistungsfähigkeit von Camp Nou: Nach nur zehnminütigem Warten vor einer der vier Metro-Stationen kam man schon mit der U-Bahn weg. Bleibt zu hoffen, dass für die 1,45 Milliarden auch ein Dach drin ist.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.06.2023)