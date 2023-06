Es ging ihnen um Revolution

Worüber sich Frauen so unterhalten, möchten Sie wissen? Über Politik natürlich! Darüber jedenfalls sprachen diese beiden Freundinnen oft und gerne; Erlebnisse aus der Kindheit hatten ihre Einstellungen beeinflusst. Bei der einen waren Schwierigkeiten mit vorurteilsbehafteten Nachbarn dafür ausschlaggebend gewesen.

Der Vater hatte deshalb sogar einen Prozess angestrengt, der bis an den Obersten Gerichtshof gelangt und zugunsten der Familie entschieden worden war. Dieses Ereignis war für die damals Achtjährige so einschneidend gewesen, dass sie darauf später ihr wichtigstes Werk aufbaute.



Das etwas jüngere Mädchen war zwölf gewesen, als es erstmals vor großem Publikum auftreten sollte. Da es seinen Eltern wegen des herrschenden Gesetzes nicht gestattet war, ganz vorn zu sitzen, hatte sich das Mädchen geweigert, den Auftritt zu absolvieren. Es setzte seinen Kopf durch – und diesen Weg der Zivilcourage später fort. Seit diesem ersten denkwürdigen Auftritt verfolgte die junge Frau ihre musikalische Karriere weiter und studierte an einer prestigeträchtigen Akademie – allerdings nur in einem Fach; das andere kam erst auf Anraten einer Lehrerin dazu. In dem anderen improvisierte sie gern, und bald legte sie sich einen Künstlernamen zu. Unter diesem verbreitete sie ihre politischen Ansichten und ließ revolutionäre linksgerichtete Ideen in ihren Beitrag zur Bürgerrechtsbewegung einfließen.



Die Ältere verfolgte erst ein Malereistudium, dann widmete sie sich vornehmlich dem Schreiben. Zu der Zeit kam sie ebenfalls mit den Idealen des Sozialismus in Berührung. Die beiden Frauen verband also einiges, und über ihre politische Überzeugung diskutierten sie oft. Letztere war damals zwar eher verpönt, vor allem in der Heimat der zwei Frauen, doch scherte sie das nicht. Genauso wenig ließen sie sich davon abbringen, für ihre Rechte einzutreten.



Dann erkrankte die Ältere plötzlich sehr schwer und starb binnen eines Jahres. Die Freundin schrieb ein Lied und sang es beim Begräbnis; dessen Titel korrespondierte mit jenem eines Dramas der Verstorbenen.

Wer traf wen? Der Prozess? Das wichtige

Werk? Die Akademie? Das Lied?