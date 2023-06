Kampfabstimmung?! Und es hat gar nicht so weh getan

Die selbst zerfleischende SPÖ-Vorsitzsuche brachte auf den letzten Metern wichtige Klarstellungen zur inhaltlichen Positionierung der Kandidaten.

Kampfabstimmung! Ein Begriff, der in der österreichischen Politik immer angsterfüllt geflüstert wird, wie sonst nur der Name Voldemort in der Zauberschule Hogwarts. Galt doch diese Form der Entscheidung immer als gefährlich und war damit das verlässlichste Argument, um allzu basisdemokratische Begehrlichkeiten in Parteien erst gar nicht aufkommen zu lassen.

Lieber eine Überhapps-Entscheidung in eilig einberufenen Parteigremien als eine offene Duellsituation bei einem Parteitag, lautet eine eiserne Regel quer durch die Parteien. Essenzielle Richtungsentscheidungen und die notwendigen inhaltlichen Debatten davor wurden so tunlichst vermieden, die Entscheidung ausschließlich an Personen und ihre Chancen bei den nächsten Wahlen festgemacht. Die oft konstatierte inhaltliche Leere in der politischen Auseinandersetzung ist sicher auch eine Folge davon.