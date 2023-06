Der alte Mann Fernando Alonso und das Gaspedal

Bei Aston Martin erlebt der Spanier Fernando Alonso, 41, in dieser WM-Saison ein für unmöglich gehaltenes Hoch. Er fährt Jüngeren davon und ist Max Verstappens größter Konkurrent.

Barcelona. Wer den Begriff eines Evergreens zu visualisieren versucht, muss beim Formel-1-Zirkus gar nicht weit blicken. Denn wenn in dieser Saison einer als einzige Option im Duell mit WM-Leader Max Verstappen und dem unaufhaltsam in der Überholspur fahrenden Red-Bull-Racing-Team hervorsticht, ist es der Spanier Fernando Alonso. 41 Jahre alt, jung im Gemüt, im Aston Martin überraschend und fast so schnell wie in seinen besten Renault-Tagen, nimmt der Asturier eine F1-Saison unter die Räder, die ihm vorab weder die Konkurrenz noch sein eigenes Team so zugetraut hätte.

Vor dem Großen Preis in Barcelona (Sonntag, 15 Uhr, live ORF1, Sky) ist die Euphorie in Katalonien groß. Spaniens einziger Formel-1-Weltmeister drückt im hohen Rennfahreralter tüchtig auf das Gaspedal. Fünf Podestplätze in sechs Rennen und Rang drei in der WM-Wertung sind eine Zwischenbilanz, die euphorisch stimmt. Dass „El Matador“ jetzt beim Heimrennen mehr will, bedarf keiner gesonderten Betonung.