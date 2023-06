Der Hype um Künstliche Intelligenz sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass es dem Börsenaufschwung an Breite fehlt. Diese drei Aktien aber haben ihre Qualität zuletzt abermals bewiesen - und sollten Experten zufolge noch deutlich weitersteigen.

Wenn an der Börse eine Sau durchs Dorf getrieben wird, dann aber ordentlich. Und so sexy wie die jetzige ist auch wirklich selten eine – nämlich die Künstliche Intelligenz (abgekürzt KI oder AI). Hätte das US-Unternehmen OpenAI seinen auf KI aufgebauten Chatbot ChatGPT nicht veröffentlicht, hätte sich das „nächste große Ding“, das die KI neben anderen nächsten großen Dingern zweifellos ist, an der Börse etwas unspektakulärer zugetragen. Da ChatGPT aber Ende 2022 mit seiner Entwicklung an die Öffentlichkeit ging, hatten wir zuletzt, was wir hatten: eine Rallye der Aktien jener Unternehmen, die hier vorne mitspielen, und sei es nur als Zulieferer wie der US-Halbleiterkonzern Nvidia, der mit seinen Grafikkarten-Chips für die nötige Rechenpower der KI-Hochleistungsrechner sorgt. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie mit über 165 Prozent im Plus.

Cathie Wood errät auch nicht alles

Wer da als Anleger nicht dabei war, braucht sich nicht ärgern. Die als Investitionsstar gehandelte Amerikanerin Cathie Wood war auch nicht dabei. Just im Jänner reduzierte sie in ihrem ARK Innovation ETF ihre Beteiligung an Nvidia – und propagiert jetzt, dass der nächste Hype im Bereich der KI die Softwarelieferanten seien.

Dem Aufschwung fehlt die Breite

Wie dem auch sei: Der jetzige KI-Hype im engeren und der Tech-Hype im weiteren Sinn sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass es dem Börsenaufschwung an Breite fehlt. Dabei ist die Berichtssaison zum ersten Quartal weitaus besser ausgefallen als erwartet – und der Trend dürfte sich fortsetzen.

Aber der Markt ist zwischendurch halt auch von Unnötigkeiten belastet. So zuletzt wieder vom US-Schuldenstreit, einer Prozedur, die sich jährlich wiederholt und dann doch im letzten Moment mit einer Einigung endet. Nachdem das also vom Tisch ist, können Anleger ihr Augenmerk wieder auf Konjunkturdaten, Firmengewinne und Signale von den Notenbanken richten.

Was diese Woche kommt

Für Europas größte Volkswirtschaft, Deutschland, stehen diese Woche Daten zu den Industrieaufträgen und Produktionszahlen an. Aus China kommen die zum Außenhandel im Mai und auch aus den USA einiges an Zahlen. Am Montag spricht Christine Lagarde, Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), vor einem EU-Parlamentsausschuss. Aufgrund der rückläufigen Inflation im Euro-Raum lechzen Anleger nach einer Bestätigung, dass die EZB nur in dem Rahmen Zinsen erhöht, der an der Börse eingepreist ist. In den USA rechnet man ohnehin damit, dass die dortige Notenbank eine Zinspause einlegt. Alles in allem also keine so schlechte Ausgangslage, sofern sich nicht die Konjunktur stärker eintrübt.

Experten sehen bei diesen Aktien noch viel Potenzial

Welche Aktien also könnte man seinem breit gestreuten Depot hinzufügen? Durchaus auch solche, die schon gut laufen. Und die nun von Experten ein noch höheres Kursziel zugesprochen bekommen haben, weil sie immer noch als billig gelten.