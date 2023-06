Wie Kiews Bewohner mit den Angriffen leben

Bewohner von Kiew erzählen der „Presse“, wie sie die russische Angriffswelle erleben. Vielen machen die schlaflosen Nächte zu schaffen. Manche flüchten sich in Schutzräume, andere harren gefasst zu Hause aus.

Kiew/Wien. An einen ungestörten Schlaf ist in den Kiewer Frühlingsnächten des Jahres 2023 nicht zu denken. Zu unruhig, zu laut, zu gefährlich. Oleh Feia hat ein Video geschickt, das er auf seinem Balkon aufgenommen hat. Explosionen im Dunkel der Nacht, es klingt wie Donner, nur wuchtiger, dumpfer und vor allem lauter. Es ist die ukrainische Luftabwehr in Aktion. Sie schießt russische Drohnen und Raketen ab. Was geht da durch seinen Kopf? „Ich sitze im Bett und hoffe, ich werde verschont“, sagt Feia.

Donnerstagnacht war wieder so eine laute Nacht. Gegen ein Uhr begannen die Sirenen in Kiew und im Umland zu heulen. Luftalarm. 15 Marschflugkörper und 21 Drohnen wurden in dieser Nacht laut ukrainischen Behörden abgeschossen. Erst gegen 3.30 Uhr war alles wieder vorbei. Oleh Feias Schlaf-App verzeichnet die häufigen Unterbrechungen seiner Ruhezeiten: Viele kleine Striche sind da im Monat Mai zu sehen. Oft kommt er erst um vier Uhr früh ins Bett und steht um acht wieder auf. Wie viele in der ukrainischen Hauptstadt ist er übermüdet.