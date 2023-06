Stühlerücken an der Börse

Am Montag wird entschieden, ob das Biotech-Unternehmen Evotec in den MDAX zurückkehren darf.

Frankfurt. Nach dem Rauswurf aus dem MDAX erwartet Evotec die Rückkehr in den Nebenwerte-Index der Deutschen Börse. Tatsächlich stehen die Chancen für das Hamburger Biotech-Unternehmen laut Rangliste der dafür erforderlichen Marktkapitalisierung gut.

Am Montagabend entscheidet die Deutsche Börse über die Zusammensetzung ihrer Auswahlindizes. Der Börsenbetreiber hatte die Evotec-Aktien vergangenen Monat aus dem MDAX genommen, nachdem das Unternehmen den geprüften Geschäftsbericht nicht wie vorgeschrieben bis Ende April vorlegen konnte – nach eigenen Angaben wegen eines Cyberangriffs. Laut Rangliste hätten Shop Apotheke und Krones derzeit ebenfalls noch Chancen auf einen Platz im MDAX. Weichen müssten eventuell Adtran Holding oder Aroundtown. Auch ProSiebenSat.1 gilt als Wackelkandidat. Im deutschen Leitindex DAX dürfte indes alles beim Alten bleiben. Zwar käme die Lufthansa anhand ihres Börsenwertes als möglicher DAX-Kandidat infrage – ein Einzug in die erste Liga ist aber vorerst nicht in Sicht.

Die deutsche Fluggesellschaft sei aufgrund eines operativen Verlustes vor Steuern und Zinsen im Jahr 2021 frühestens nach Vorlage der Bilanz für 2023 wieder DAX-fähig, stellte Index-Experte Luca Thorißen von der Investmentbank Stifel klar. Die Deutsche Börse hat in ihrem Regelwerk festgelegt, dass DAX-Unternehmen mindestens zwei Jahre in Folge ein positives Ebitda aufweisen müssen. (Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 03.06.2023)