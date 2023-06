SPÖ-Parteitag: Eisenstadt gegen Traiskirchen in Linz

Im Design Center kommt es heute zum Showdown innerhalb der SPÖ. Es ist auch ein Duell links gegen rechts. Entscheidend könnten jene 45 Minuten sein, die die beiden Kandidaten Zeit für ihre Rede haben.

Wien. Es wird ein Parteitag für die Geschichtsbücher: Hans Peter Doskozil, der seit Jahren am Sessel der Parteivorsitzenden sägte, muss in eine Kampfabstimmung. Zwar konnte er in einer von Pleiten, Pech und Pannen begleiteten Mitgliederbefragung tatsächlich seine Kontrahentin Pamela Rendi-Wagner ausstechen, doch hat Doskozil die Rechnung ohne den Traiskirchner Bürgermeister, Andreas Babler, gemacht. In Zahlen hieß das dann: 33,7 Prozent für Doskozil, 31,5 Prozent für Babler und 31,4 für die Noch-Parteichefin.

Es ist ein Match, das an den 1. Februar 1967 in der Wiener Stadthalle erinnert, als sich Bruno Kreisky und Hans Czettel ein erbittertes Duell um den Parteivorsitz geliefert hatten. Ein Duell, das es in der jüngeren Vergangenheit, wenn auch weit weniger erbittert, zwischen Michael Ludwig und Andreas Schieder um den Vorsitz der Wiener SPÖ gab – ein Duell zwischen dem linken und dem rechten Flügel der Partei.