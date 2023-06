Über 50, frisch verliebt

Regisseurin Kat Rohrer am Filmset in einer Gemeindewohnung am Wienerberg.

Regisseurin Kat Rohrer am Filmset in einer Gemeindewohnung am Wienerberg. Valerie Marie Voithofer

Kat Rohrer dreht ihren ersten Spielfilm: Die Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen hat sie Proschat Madani auf den Leib geschrieben.

Volle Platte, Teller und Tabletts: Der Tisch in dem kleinen Wohnzimmer biegt sich geradezu vor lauter Speisen. Doch leider: Das Kosten der Requisiten ist strengstens verboten.

Gedacht sind die Gerichte für die Filmfamilie, die sich in Kürze in der Wohnung am Wienerberg einfinden soll, um gemeinsam Nouruz, das persische Neujahrsfest, zu feiern. Die üppig teppichdekorierte Gemeindewohnung im Karl-Wrba-Hof am Wienerberg ist das Domizil von Proschat Madanis Filmmutter, einer Frau, die in den Siebzigerjahren aus dem Iran nach Wien geflüchtet ist. Schauspielerin Madani ist an diesem Tag schon da – und wirft sich in gespielter Unterwürfigkeit ihrer Freundin Kat Rohrer zu Füßen.