Blüten für einen Sommer

Einjährige Sommerblumen können wild und bunt mit mehrjährigen Blühern in Töpfen und mit den Ausdauernden im Staudenbeet kombiniert werden.

Der Juni ist da, und damit die üppigste Zeit des Jahres. In den Gärten beginnen Rosen, Clematis, Spornblumen, Nachtviolen und viele mehr gleichzeitig zu blühen, auch auf Balkonen und Terrassen haben Petunien, Pelargonien und Co. farbenfroh Einzug gehalten. Die einjährigen Sommerblüher sind eine Klasse für sich. Sie müssen in jeder Hinsicht schnell sein, denn in einer einzigen Vegetationsperiode wachsen sie aus Samen heran, treiben Blätter und Blüten, bilden neue Samen aus und vergehen in Herbst und Winter.



Diese Schnelllebigkeit hat Vorteile. Umso üppiger und farbenprächtiger blühen die Einjährigen, da sie auf die hurtige Produktion vieler Samen angewiesen sind. Uns Grünfinger freut das, weil wir mit den Dauerblüherinnen vielseitige Gestaltelemente an der Hand haben: Als Lückenfüller im Beet, als Bepflanzung für Topf und Trog, als Auflockerung im Gemüsegarten und als gekonnt in Szene gesetzte Blütenpracht in der Blumenampel sind die Einjährigen so gut wie unverzichtbar.