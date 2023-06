Marktwirtschafterin mit Blick aufs große Ganze

Die Innviertlerin Heidi Ratzinger rettet in Meidling anspruchsvolle Gäste vorm Verhungern. Sie kocht Wienerisch und nach den Rezepten ihrer Mama, dabei lässt sie sich auch von arabischen und türkischen Gewürzen inspirieren.

So wäre es schön. Man verlässt die Stadtwohnung, geht um die Straßenecke und landet in einem kleinen Neighborhood-Restaurant mit guter, leistbarer Küche und einer kleinen, nicht zu kostspieligen Weinauswahl. Spielt es aber nur in einigen privilegierten Grätzeln innerhalb des Gürtels und noch da und dort.



Die von der Werbung gern als Fressstadt angepriesene Stadt Wien ist in den sogenannten Flächenbezirken (den Namen habe ich mir aus dem Politikressort ausgeliehen) flächendeckend Ödland, kulinarisch gesehen. Auch in den teuren Gegenden essen die Villenbewohner offenbar lieber daheim. Und besonders schlimm hat es den Bezirk Meidling erwischt, vermutlich isst man dort an den Imbissen im neuen ÖBB-Bahnhof am besten.