Wir haben eine Pause verdient - aber die richtige

Die grüne Teuerung ist real. Deshalb den »Green Deal« auszubremsen, bleibt Unfug. Auch Klimawandel, Öl und Gas machen das Leben teurer.

Endlich Pause! Nach dem Krisen-Stakkato der vergangenen Jahre ist der Ruf, doch bitte einmal kurz die Stopptaste zu drücken, kaum zu überhören. Und viele Politiker lassen sich nicht lang bitten: Nach ihrem „Stopp den Masken“ und „Stopp der Inflation“ hieß es in der EU zuletzt meist „Stopp dem Klima- und Umweltschutz“. Ein Jahr vor den Europawahlen ist die Einigkeit rund um den „Green Deal“ dahin. Der ambitionierte Pakt „überfordere“ die Bevölkerung doch nur, wollen mehr und mehr Politiker zeitgerecht vor dem Urnengang ihr Profil schärfen. Allein in der abgelaufenen Woche wurde deshalb in der EU die geplante Reduktion des Pestizideinsatzes in der Landwirtschaft verhindert, die paktierte Verschärfung der Erneuerbaren-Ziele auf die lange Bank geschoben und Gespräche über den Schutz des Bodens gleich ganz abgesagt. Frei nach dem Motto „Never waste a good crisis“ würden Konservative die Krisenmüdigkeit der Menschen nutzen, um so viel Umweltschutz wie möglich zurückzudrängen, sagte Thomas Waitz, Co-Chef der europäischen Grünen, jüngst der „Presse“.