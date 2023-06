Armenhaus im Fußball-Schlaraffenland

Der mittellose Londoner Vorstadtklub Luton Town ist in die englische Premier League aufgestiegen. 216.000 Einwohner zählt man, jeder himmelt den Klub, dessen Farben Orange und Dunkelblau, an. Die Geschichte eines echten Fußballmärchens.

Sie waren aus der Vorstadt nach London gekommen, die Fans von Luton Town: Gekleidet in orangefarbene Trikots, zogen 36.000 Schlachtenbummler aus, um ihre Mannschaft im entscheidenden Play-off-Finale gegen Coventry im ehrwürdigen Wembley-Stadion zu unterstützen. Zwei Mannschaften, die eigentlich für das Vorgestern im englischen Fußball stehen, sollten um die Zukunft spielen, einen Startplatz in der Premier League, der teuersten Adresse des Weltfußballs. Es ging in diesen 90 Minuten gleich um stolze 170 Millionen Pfund. In Wembley wurde schon oft Geschichte geschrieben, doch die epische Schlacht, die sich die beiden Klubs da lieferten, ging als eines der größten Märchen in die Annalen des „Mutterlandes des Fußballs“ ein.



Das Drama nahm seinen Lauf, als zuerst Lutons Teamkapitän, Tom Lockyer, kollabierte und vom Platz getragen werden musste. Dem Schockmoment folgten die Führung und kollektiver Jubel. In der zweiten Halbzeit: Ausgleich Coventry. Es folgten: 30 Minuten Verlängerung und Elfmeterschießen. Bangen, Zittern, Hoffen. Als Coventrys Fankaty Dabo den entscheidenden Elfmeter weit über das Tor schoss, gab es für Luton Town kein Halten mehr: Die Spieler von Trainer Rob Edwards rannten auf das Spielfeld, fielen sich um die Arme und jubelten mit den Fans. Selbst Teamkapitän Lockyer, der den Rest der Partie als verkabelter Patient im Spital verfolgte, hielt nichts mehr auf dem Krankenbett. Während die Organisatoren noch dabei waren, die Siegerbühne aufzubauen, dröhnte Tina Turners Hit „Simply the Best“ aus den Stadionboxen. Jener Mutmacher-Song der wenige Tage zuvor verstorbenen Rock-Ikone, den man auch nach fünf Bier noch problemlos mitgrölen kann. In Luton Town umso lauter.