Der Dorfpolizist besiegt den Rebellen

Am Samstag hat sich die SPÖ in Linz einen neuen Parteivorsitzenden erarbeitet. Ein Blick weiter zurück eröffnet, was die Sozialdemokraten erwarten wird.

Wer kann sich noch an die charmante Bobo-Bürgerin aus dem einst tiefroten Favoriten erinnern, der es nicht gelungen ist, als Vorsitzende für ihre Partei die Mitte zu finden? Vielleicht mangelte es ihr an der hohen Kunst, das Bohren harter Bretter vorzutäuschen. Jedenfalls war Joy Pamela Rendi-Wagner, die im Mai bei einer Mitgliederbefragung über die künftige Führung ganz knapp hinter zwei Genossen Dritte wurde, für die SPÖ am Samstag bereits Geschichte. Sie blieb dem außerordentlichen Parteitag in Linz, der ihren Nachfolger bestimmen sollte, fern. Ein relativ kurzes Gastspiel: Der SPÖ war die Ärztin erst beigetreten, als sie 2017 Ministerin wurde, Ende 2018 wurde sie mit 97,81 Prozent der Delegiertenstimmen als erste Frau mit dem roten Spitzenjob betraut.

Generation X. Wie sieht nach ihrem betrüblichen Scheitern die linke Alternative aus? Welche Art Flügel standen zur Wahl? Traditionalisten können beruhigt sein. Zumindest in einem bleibt die Zukunft gleich. So wie Rendi-Wagner wurden Andreas Babler mit seinem purpurroten Chic und Hans Peter Doskozil mit seiner blassroten Pragmatik anfang der Siebzigerjahre geboren. „Generation X“. Douglas Coupland hat damit jene Menschen bezeichnet, die auf die Babyboomer folgten. Wohlbehütet, müssen sie (zumindest aus eigener Sicht) inzwischen für die ökonomische und ökologische Maßlosigkeit ihrer Eltern büßen. Politik ist für sie tatsächlich ein undankbares Geschäft. Schauen wir aber nicht voraus, sondern zurück. Ein Blick ins Mediator-Archiv! Jugendsünden verraten mehr über politische Charaktere als ihre noch nicht eingelösten Versprechen. Wie gelangten Babler und Doskozil zu Prominenz?