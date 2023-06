Über Abtreibungen sprechen

Sozialarbeiterin Isabel Tanzer berät ehrenamtlich, wo und wie in Österreich Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden können.

Sozialarbeiterin Isabel Tanzer berät ehrenamtlich, wo und wie in Österreich Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden können. Carolina Frank

Zwischen Grundrecht und Tabuthema: Abbrüche von Schwangerschaften bleiben ein Politikum

und schwer zugänglich – auch in Österreich.

Ich stehe mit so vielem alleine da und würde nicht mehr allem gerecht werden können. Weder meinen Kindern, noch meinem Job oder mir selbst.“ Mit diesen Worten begründete die deutsche Influencerin und Schauspielerin Anne Wünsche in diesem Frühjahr ihre Entscheidung, ihre vierte Schwangerschaft nicht auszutragen. Mehr als eine Million Followerinnen und Follower hat die 31-Jährige auf Instagram, sie nehmen Teil an ihrem beruflichen, aber auch privaten Leben. Sie begleiteten Wünsche durch ihre dritte Schwangerschaft, bis zur Geburt ihres Sohnes.

Als Wünsche nur wenige Monate danach erneut schwanger wurde, teilte sie auch diese Erfahrung – und die Entscheidung, das Kind nicht zu bekommen: „Ich kann mir ein Leben mit vier Kindern einfach nicht vorstellen. Ich weiß, dass ich die richtige Entscheidung für mich und meine Familie getroffen habe.“ Die Entscheidung sei keine leichte gewesen, aber für sie doch eindeutig. Offenheit, für die Wünsche einerseits Zuspruch bekam, andererseits stark angefeindet und beschimpft wurde. Zeitweise blieb sie den sozialen Medien fern.