Selbst grillen, tanzen, flanieren am Donaukanal

Tanzabende, eine Galerie und einen Grillbereich: Am Donaukanal gibt es wieder viel zu tun.

Die Hitze ist bereit für die Gäste. Am Wiener Donaukanal kann man auch diesen Sommer wieder selbst grillen. Mit mitgebrachtem Grillgut oder einem (Würstel, Burger, Kartoffel, vegane Würstel und Patties, Gemüse), das man in „Fräuleins fabelhaftem Sommergarten“ kauft. Denn der Gastgarten gegenüber dem Badeschiff startet nun in seine erste volle Sommersaison.

Dahinter steht die in Wien geborene und in Bayern aufgewachsene Stephanie Edtstadler, die man mit ihrem Cafe „Fräuleins“ in der Lerchenfelder Straße im siebten Bezirk bereits gut kennt. Sie bringt nun bayrisches Bier (etwa Bayreuther Hell oder Maisel's Weiße Original) aus dem Fass an den Kanal – mit einem Gastgartenkonzept, das sich nicht nach Bierzelt und Schlager anfühlt. Auf der einen Seite gibt es die Elektrogriller, die von Weber Grill zur Verfügung gestellt werden, und bei einer Maximaltemperatur von über 315 Grad ein scharfes Angrillen ermöglichen. Auf der anderen Seite gibt es den normalen Gastgarten mit Getränken von Kaffee bis Hausbrand.