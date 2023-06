Anthony McCarten: „Unser Denken gehört uns nicht mehr“

Warum ihn Yoko Ono spiritistisch checken ließ und sein Überwachungsthriller „Going Zero“ keine Dystopie ist: Autor Anthony McCarten über KI, Manipulation und Churchill.

Einige der besten Filme der letzten Jahre basieren auf den Drehbüchern von Anthony McCarten, zum Teil hat er sie auch produziert: über Churchill („Die dunkelste Stunde“), Papst Benedikt und Franziskus („Die zwei Päpste“), Freddie Mercury („Bohemian Rhapsody“) oder Stephen Hawking („Die Entdeckung der Unendlichkeit“). Nun steht sein Roman „Going Zero“ auf den Bestsellerlisten. In ihm müssen zehn Personen jede für sich 30 Tage unentdeckt überleben: Der Tech-Konzern WorldShare und die CIA erproben ein neues Überwachungsprogramm. „Die Presse am Sonntag“ sprach mit dem in Hollywood, London und München lebenden Neuseeländer.