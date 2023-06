Seestadt: Cocktails am türkisen See

In der Seestadt Aspern hat das Tschau Tschau wieder offen. Ein Teil des Seestegs ist gesperrt.

Schön ist er. Der See, um den die Seestadt Aspern gebaut ist. Und wenn das Licht passt, dann leuchtet der künstlich angelegte See fast schon karibisch grün. Mit einem Unterschied: Anstatt eines Flugzeuges bringt einen hier die U-Bahn fast direkt an das Ufer.

Der See ist quasi (wenn auch schon einige Jahre) der wassertechnische Neuzugang in der Stadt. Richtig interessant ist er für (innerstädtische) Wiener allerdings erst, seit das Tschau Tschau Seestadt offen hat. Ein Sommer-Pop-up am See, das von den Betreibern der Krypt-Bar im Neunten und dem Lokal Burgermacher im Siebten geführt wird. Etwas später, nämlich Ende Mai, hat es heuer wieder seine Pforten geöffnet. Hier gibt es Spritzer, Cocktails, Kaffee und schöne, dicke Pommes mit Ketchup.