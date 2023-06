Oliver Glasner: Wer im Abschied wahre Größe zeigt

Oliver Glasners Ära in Frankfurt endete mit einer Niederlage im Cupfinale, zurück bleiben Erinnerungen an einen Triumph, Wutausbruch und eine Frage. Übernimmt Glasner, 48, Gladbach?

Berlin. Das Bild von Oliver Glasner, wie er einsam und nachdenklich auf der Bank im riesigen Berliner Olympiastadion kauerte, täuschte. Denn als Verlierer fühlte sich der scheidende Trainer von Eintracht Frankfurt nach der 0:2-Niederlage im Cupfinale gegen RB Leipzig letzten Endes wirklich nicht. Noch am gleichen Abend wollte Glasner „die Sau rauslassen“ und damit einen gebührenden Abschluss für seine Zeit bei den Hessen finden. Dass er lieber mit zwei Titeln, 2022 gewann der Klub mit ihm sensationell die Europa League, gegangen wäre, versteht sich von selbst.

Die Ankündigung, er werde „durchfeiern“, wurde von Deutschlands Medien als „authentisch“ interpretiert. Im Vorjahr war er mit seinem Trainerteam nach Mallorca gereist, um den Europacupsieg ausgelassen mit Schlapphut und Sangria am Ballermann zu feiern. Glasner ist nach Belá Guttmann und Ernst Happel der erst dritte österreichische Trainer, der im Europacup reüssieren konnte. Jetzt verabschiedete er sich und dankte für „zwei wundervolle Jahre , die mir diese Mannschaft geschenkt hat“.

Wohin der Weg den 48-Jährigen führen wird? Gerüchte sehen ihn quer in Fußball-Europa landen. Die einen meinen die Spur zu den Spurs in London gelegt zu sehen. Tottenham braucht ebenso dringend einen Neuanfang wie Glasner. Andere glauben zu wissen, dass er längst neuer Gladbach-Trainer ist nach all dem Theater um Vertragsangebot, Zögern, öffentlichem Wutausbruch und Entschluss zur Trennung durch die Chefetage. Sportlich wäre dies für Glasner, dessen jeweils Zwei-Jahres-Engagements in Wolfsburg und Frankfurt nicht hauptsächlich ob mangelndes Erfolges endeten, eher ein Rückschritt. Doch auch dort wäre es ein Neustart, der Klub wie Betreuer wichtig wäre.

Der Spruch einer älteren Frau

Im Moment des Abschieds erzählte Glasner, der seine Wohnung in Frankfurt schon gekündigt und den Umzugswagen bestellt hat, eine Anekdote, wonach eine ältere Frau in Frankfurt ihm bei seinem Dienstantritt vor knapp zwei Jahren gebeten habe, gut auf Eintracht aufzupassen. Das habe er getan und gleiches wollte er seinem Nachfolger (Dino Toppmöller) mit auf den Weg geben.

Glasner hat zuletzt, und das zeichnet große Trainer eigentlich erst aus, eigene Fehler hinterfragt und ohne groß nachzutreten die Situation akzeptiert nach der von Frankfurt ausgesprochenen Trennung. Er verbesserte sein Golf-Handicap, auf diesem Green könne er abschalten. Da muss die Einsicht gereift sein, dass er für eine Auszeit nicht bereit sei. Fragen zu Gladbach kam er seit Tagen auffallend ausweichend umhin. Es wäre näher zu Heimat und Familie, die Sprache leichter, die Liga bekannt und doch, etwas Neues.

Frankfurt spielt kommende Saison in der Conference League. Leipzig (mit Konrad Laimer; wechselt zum FC Bayern; und Xaver Schlager ) feierte die Titelverteidigung und spielt als Dritter der Bundesliga in der Champions League. (fin)