Doskozil hat die Macht erobert, aber noch nicht die Partei

Doskozil muss nun zeigen, was er kann. (c) APA/GEORG HOCHMUTH

Die SPÖ ist eine andere Partei geworden, politischer, auch ideologischer als zuvor. Doskozil kann nun zeigen, was er kann. Babler hat das bereits.

Man muss kein Shakespeare'sches Drama daraus machen, aber Politik hat auch mit Macht zu tun, mit der Eroberung von Macht. Bruno Kreisky, Jörg Haider oder Sebastian Kurz sind in ihren Parteien auch nicht vom Himmel gefallen, sondern kamen in ihr Amt, weil ein erklecklicher Teil der Funktionäre der Ansicht war, dass es so mit der bisherigen Führung nicht mehr weitergehen könne.



Hans Peter Doskozil hat sich jahrelang an Pamela Rendi-Wagner abgearbeitet, weil er der Meinung war, dass sie für die SPÖ-Spitze ungeeignet sei und keine Wahlen gewinnen könne. Er hat sie nun gestürzt und über Umwege selbst die Macht erobert. Nicht aus Selbstzweck, wie er meint, sondern für die Partei. Wie auch immer: Doskozil wird nun zeigen müssen, ob er es wirklich besser kann. Ein Experiment mit ungewissem Ausgang.