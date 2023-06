Was wurde aus den Billionen-Dollar-Unternehmen?

Nvidia war vorige Woche kurzzeitig mit einer Billion Dollar bewertet. Diesen Sprung haben zuvor schon acht Firmen vollzogen.

Im Jahr 2007, bevor die Finanzkrise zu wüten begann, hatte erstmals in der Geschichte ein Unternehmen einen Börsenwert von einer Billion Dollar erreicht: der chinesische Ölkonzern PetroChina. Das staatliche Unternehmen hatte einen kleinen Teil seiner Anteile an die Börse in Shanghai gebracht. Damals herrschte gerade Börseneuphorie, die Anleger rissen dem Konzern die neuen Papiere förmlich aus den Händen.



Dann kam die Finanzkrise, zugleich endete die Dominanz der Ölkonzerne in der Weltwirtschaft, und PetroChina stürzte ab. Heute bringt es das Unternehmen auf einen Börsenwert von weniger als 200 Milliarden Dollar. Indes gelang es acht weiteren Firmen, zumindest zeitweise billionenschwer zu werden, fünf spielen noch in dieser Liga: Apple und Microsoft bringen es sogar jeweils auf mehr als zwei Billionen Dollar, ebenso wie der saudische Ölkonzern Saudi Aramco, der aber für europäische Investoren kaum handelbar ist und überhaupt nur zu einem geringen Teil im Streubesitz ist. Alphabet und Amazon sind je mehr als eine Billion Dollar wert, und vorige Woche erreichte auch Nvidia kurzzeitig diese Marke. Der Prozessoren-Designer profitiert vom Hype um künstliche Intelligenz. Für solche Anwendungen benötigt man viel Rechenleistung, und die Nvidia-Chips können eine solche ermöglichen.