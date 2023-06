Hans Peter Doskozils größte Herausforderung

Der burgenländische Landeshauptmann ist Parteichef, jetzt muss er die SPÖ einen und organisatorisch neu aufstellen.

Parteichef werden: In den vergangenen Monaten war der burgenländische Landeshauptmann, Hans Peter Doskozil, auf ein großes Ziel fokussiert. Das ist am Sonntag beim Parteitag in Linz mit knapper Mehrheit gelungen. Ein „Lebenstraum“ sei in Erfüllung gegangen, sagte der neue SPÖ-Vorsitzende in seiner ersten Rede. Doch die eigentlich große Herausforderung beginnt erst am Tag danach: Hans Peter Doskozil ist nun Chef einer Partei, die in verfeindete Lager gespalten ist, in Meinungsumfragen trotz guter Ausgangslage teilweise nur noch auf Platz drei liegt und organisatorisch schlecht aufgestellt ist. Und er wird wissen: Eine Trendwende muss bald gelingen, sonst wird es innerparteilich rasch ungemütlich für ihn.

Die Einigung der Partei