Chinas neuer Militärchef warnt den Westen

Verteidigungsminister Li Shangfu gibt bei einem Sicherheitsgipfel den Hardliner: Er warnt er vor der Schaffung „Nato-ähnlicher Bündnisse“ im indopazifischen Raum.

Der Shangri-La-Dialog im südostasiatischen Stadtstaat Singapur, benannt nach einem fiktiven paradiesischen Ort in Tibet, ist seit zwei Jahrzehnten das größte multilaterale Treffen von Politikern, Militärs, Fachleuten und Publizisten zum Thema Sicherheitspolitik im asiatisch-pazifischen Raum. Organisiert vom Internationalen Institut für Strategische Studien in London, spannt sich der Bogen der Teilnehmer von den USA bis Neuseeland, von Pakistan bis Indonesien, von Thailand bis Japan, es waren und sind auch Länder Europas dabei und normalerweise Russland.



Am Wochenende hatte Chinas neuer Verteidigungsminister, Li Shangfu (65), seinen ersten Auftritt dort. Er amtiert seit März. Der General, der aus dem Raumfahrtbereich kommt und zeitweise die zentrale Abteilung für Waffenentwicklung leitete, bewies sich bei seiner Rede am Sonntag sogleich als Hardliner: So warnte er vor der Schaffung „Nato-ähnlicher Bündnisse“ im indopazifischen Raum. Auf diese Art würden dortige Länder von weiter entfernten politisch „entführt“, „kleine Cliquen“ kreiert und Konfrontationen geschürt, die leicht eskalieren könnten.