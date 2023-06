Sie ist ein Mysterium – diese tiefe und naturgegebene Wesensähnlichkeit zwischen zwei Menschen.

Es gibt da diese Szene in dem Film „Sehnsüchtig“ (1996). Matthew (Josh Hartnett) offenbart Lisa (Diane Kruger), dass er sich in sie verliebt hat. Das Gespräch läuft gut. Sie sagt nicht viel, scheint aber seine Gefühle zu erwidern. Matthew ist voller Zuversicht. Aber schon am nächsten Tag verschwindet Lisa aus seinem Leben. Einfach so. Ohne Abschied. Ohne Erklärung.

Am Boden zerstört setzt er sein Leben ohne sie fort. Jahre später, inzwischen lebt er in einer neuen Beziehung, kommt es zum Wiedersehen zwischen ihm und Lisa. Nach und nach stellt sich heraus, dass die beiden Opfer einer Intrige von Lisas bester Freundin wurden. Jedenfalls war damals auch Lisa verliebt in ihn – und ist es noch. Wie auch Matthew in sie, weswegen sie da weitermachen wollen, wo sie aufgehört haben.

Matthew bittet seine aktuelle Freundin zum Gespräch. Lisa habe ihm seinerzeit das Herz gebrochen, es tue ihm leid, sagt er. Was genau ihm leidtue, fragt sie ihn tief verletzt. „Dass ich dir nicht das Herz brechen kann?“ Was für eine Bombe von einem Satz. Sie versteht in der Sekunde, dass sie fehl am Platz ist. Dass zwischen Matthew und Lisa etwas besteht, das über Liebe hinausgeht und am ehesten mit Seelenverwandtschaft zu erklären ist.

Sie stehen einander so nah, verstehen einander so gut und lieben einander so sehr, dass ihre Bindung weder durch eine geisteskranke beste Freundin noch durch eine lange Trennung noch durch eine neue Beziehung zerstört werden kann. Seelenverwandtschaft ist unverwüstlich und auf Dauer nicht manipulierbar. Wer eine seelenverwandte Freundin oder einen Freund hat, weiß um die Kraft dieses Gefühls, das einem Lotto-Sechser gleichkommt und kaum zu ergründen ist.

Ich jedenfalls habe noch nicht durchschaut, wie Seelenverwandtschaft entsteht und von welchen Faktoren sie abhängt. Eine ähnliche Sozialisierung genügt ebenso wenig wie ein ähnliches Bildungsniveau, ein ähnlicher kultureller Hintergrund und ähnliche Werte. So gesehen ist Seelenverwandtschaft ein noch komplexeres Phänomen und noch größeres Geschenk als Liebe. Was für ein Glück, dass beides im Paket erhältlich ist.

E-Mails an: koeksal.baltaci@diepresse.com