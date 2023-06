Briefing

Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Die Vorsitz-Wahl in der SPÖ geht in die nächste Runde: Der Wahlkommission ist ein Fehler passiert, das Ergebnis wurde umgedreht - und damit gewinnt nicht Hans Peter Doskozil, sondern Andreas Babler die Kampfabstimmung um den SPÖ-Vorsitz. Was nach Satire klingt, hat sich tatsächlich zugetragen - und wird die Sozialdemokratie wohl noch länger beschäftigten: Babler will nun nochmal auszählen lassen, um Sicherheit zu haben. Mehr noch: Eine Wiederholung des SPÖ-Parteitags ist denkbar. Mehr dazu.

Herbert Kickl und Karl Nehammer gefällt das: Für ÖVP und FPÖ ist die nachträgliche Wahl von Andreas Babler die eindeutig bessere Nachricht, schreibt Oliver Pink in der Morgenglosse.

Kräftiges Erdbeben südwestlich von Leoben: Die Erdstöße um 23.40 Uhr erreichten eine Magnitude von 3,6. Das Epizentrum lag bei St. Michael in der Obersteiermark. Mehr dazu.

Prinz Harry sagt vor Gericht aus: Als erstes Mitglied der britischen Königsfamilie seit mehr als hundert Jahren will Prinz Harry heute in London vor Gericht aussagen. Der 38-Jährige ist einer von mehreren Klägern, die dem Konzern Mirror Group Newspapers illegale Informationsbeschaffung vorwerfen. So soll das Mutterhaus des „Daily Mirror" etwa das Handy des Prinzen angezapft haben.

Kreml vermeldet Verluste, Kiew ortet Vorstöße: Russland hat eigenen Angaben zufolge eine weitere Großoffensive der ukrainischen Streitkräfte in Donezk vereitelt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij ortet indes Vorstöße seiner Truppen in Richtung Bachmut. Das Kriegsgeschehen im Livebericht.

Neuer Strafprozess gegen Nawalny: Gegen den inhaftierten Kremlgegner Alexej Nawalny beginnt heute ein weiteres Strafverfahren der russischen Justiz. Diesmal geht es um Vorwürfe des Extremismus. Das Moskauer Stadtgericht tagt nach Angaben von Nawalnys Anwältin in einem Straflager - 260 Kilometer im Nordosten der Hauptstadt. Dem prominentesten Gegner von Präsident Wladimir Putin drohen weitere 30 Jahre Lagerhaft.

Wechselt Grassers Richterin zur WKStA? Hinter den Justiz-Kulissen wird das Thema schon eifrig diskutiert: Die Richterin der Causa „Buwog“ könnte bald als Anklägerin fungieren. Mehr dazu.

Wie wäscht man Obst und Gemüse richtig? In den sozialen Medien kursieren derzeit eigene Ideen für Spülmittel. Ob es diese beworbenen Produkte wirklich braucht, darf allerdings bezweifelt werden. Mehr dazu.

Der Heldentod des Polizeikommissärs: Der Personeneildampfer „Franz Schubert“ fing heute vor 100 Jahren bei der Reichsbrücke Feuer. Die Brücke wurde durch den Brand gefährdet. Eine Zeitreise.