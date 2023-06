Polizei hob Drogenbande aus: Festnahmen in Wien und Villach

Beamte stellten Drogen, Bargeld, Luxusuhren, Krypto-Briefmarken, Gold und einen Sportwagen sicher. Insgesamt kam es zu sieben Festnahmen in Kärnten und Wien.

Die Polizei hat nach einem Jahr Ermittlungsarbeit eine fünfköpfige Drogenbande aus Villach dingfest gemacht. Die Männer im Alter von 28 bis 39 Jahren sollen gemeinsam organisierten Suchtgifthandel mit Cannabis, Heroin und Kokain betrieben haben. Der Wert der sichergestellten sowie nachweislich verkauften Drogen beläuft sich auf 250.000 Euro. Die fünf Verdächtigen wurden festgenommen, außerdem klickten für zwei weitere Komplizen die Handschellen.

Mit den Erlösen finanzierten die fünf Beschuldigten Sammlungen von Krypto-Briefmarken, Goldmünzen und teuren Uhren. Bei Hausdurchsuchungen im April stellten die Beamten mehrere Hundert Gramm Heroin, einige Ecstasy-Tabletten, Cannabiskraut, andere Drogen in geringeren Mengen, mehrere Tausend Euro Bargeld, Festplatten, Mobiltelefone sowie Verpackungsmaterial und Streckmittel für die Drogen sicher.

50 Personen als Abnehmer ausgeforscht

Durch die Ermittlungen kamen die Beamten zwei weiteren Komplizen auf die Schliche. Ein 32-jähriger gebürtiger Kärntner war für zumindest zwei der Beschuldigten als Vermittler tätig. Er wurde im Mai in Wien festgenommen und anschließend nach Klagenfurt überstellt. Ein 25-jähriger Klagenfurter soll zumindest drei der Villacher mit Drogen beliefert haben. Er wurde am Sonntag am Flughafen Klagenfurt festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung wurden bei ihm mehrere Zehntausend Euro Bargeld, Kaufbons von Kryptowährungen, Schmuck und Luxusuhren sichergestellt, außerdem 380 Gramm Cannabiskraut und ein Sportwagen. Dieser dürfte ebenso mit Drogengeld finanziert worden sein, so der Verdacht der Polizei.

Bisher wurden rund 50 Personen als Abnehmer der Villacher Drogenbande ausgeforscht. Sie werden angezeigt.