Bottega Venetas Pommes-Stanitzel um 1100 Euro

Heiß und fettig: Ob sich das mit dem feinen Kalbsleder so gut verträgt? Bottega Veneta

Das italienische Luxusmodehaus hat ein Accessoire der etwas anderen Art in der Pre-Fall-Kollektion.

„Dürfen's Pommes dazu sein?“ Wenn es nach dem italienischen Luxusmodehaus Bottega Veneta geht, dann in jedem Fall ja. Denn in der Pre-Fall-Kollektion 2023 befindet sich ein Pommes-Stanitzel aus geflochtenem Kalbsleder. Preis: 1100 Euro.

Ob es sich tatsächlich um ein Stanitzel für den fettigen Snack handelt oder eigentlich etwas anderes ist, ist noch unklar. Kreativdirektor Matthieu Blazy, der das Sujet auf Instagram postete, erntete für das Instagram-taugliche Objekt jedenfalls schon Beifall.

Ob es sich wirklich um ein Pommes-Stanitzel handelt, ist unklar.

Ironie hin oder her, Statement-Stücke, die dem Betrachter in Erinnerung bleiben, sind momentan sehr gefragt. Auch wenn man sich die Frage nach der Sinnhaftigkeit oder Alltagstauglichkeit stellt. Dinge, die in der Welt der Luxusmode jedoch keine Voraussetzungen für Erfolg sind.

Auch andere Marken haben mit ironischer Mode bereits für Schlagzeilen gesorgt. Vor Jahren etwa Jil Sander mit einer Tasche, die an ein Plastiksackerl erinnerte. Und erst kürzlich kreuzte die Welt der Mode auch die der Kulinarik mit einer als Chipssackerl geformten Tasche von Balenciaga.

