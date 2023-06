"Presse"-Ballettzyklus 23/24

Drei Abende mit dem Wiener Staatsballett

Faszinierende Ballettabende in der Wiener Staatsoper und der Volksoper Wien.



GISELLE

Freitag, 27. Oktober 2023

Wiener Staatsoper

Chor.: Elena Tschernischova

Musik: Adolphe Adam



„Giselle“ erzählt die Sage der geheimnisvollen Wilis, jenen jungen Frauen, die vor ihrer Hochzeit sterben müssen, weil ihre Liebe verraten wurde. In ihren toten Herzen schlägt aber eine ungezähmte Tanzlust weiter.



COPPÈLIA

Freitag, 19. Jänner 2024

Volksoper Wien

Chor.: Pierre Lacotte

Musik: Léo Delibes



Dr. Coppélius, ein verrückter, sich nach Liebe sehnender alter Professor, konstruiert sich eine Puppe, die so echt aussieht, dass der in Swanilda verliebte Franz die Täuschung nicht erkennt und seine Verlobte vergisst.



DON QUIXOTE

Sonntag, 25. Februar 2024

Wiener Staatsoper

Chor.: Rudolf Nurejew

Musik: Ludwig Minkus, Arr. John Lanchbery



Das berühmte Epos über den Ritter von der traurigen Gestalt, der mit seinem Diener Sancho Pansa in die Welt zieht, um gegen gesellschaftliche Missstände anzukämpfen.

Kategorie Preis Erwachsene € Preis Kinder € 1 364,65 107,25 2 298 85 3 239,70 70,50 4 175,10 51,50 5 146,20 43 6 94,35 27,75 7 70,55 20,75