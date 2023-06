Familienwirtschaftlichkeiten in der Kulturszene

Maria Happel spielt im Streit mit Reinhardt-Seminaristen die Feminismuskarte: Sie will nicht, dass man immer noch sagt, dass Frauen nicht drei Jobs haben dürfen.

Ob auf der Bühne, im Kino oder im Fernsehen: Maria Happel, langjähriges Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters, ist das, was man einen Publikumsliebling nennt. Auch wenn die Regie mitunter arg verkopft daherkommt (was auf Österreichs größter Bühne gar nicht so selten passiert): Sobald die Happel über die Bühne trippelt und giggerlt und kudert, wird selbst das langatmigste Stück erträglich(er). Auch Serienkost veredelt sie meist zum bekömmlichen Gourmetmenü. Die mit der Kainz-Medaille sowie zweimal mit dem Nestroy ausgezeichnete Kammerschauspielerin führt(e) immer wieder und gern selbst Regie, außerdem leitet sie seit ziemlich genau drei Jahren das Max-Reinhardt-Seminar, wo sie auch Rollengestaltung unterrichtet. Und 2021 übernahm die Multitaskerin von dem Gründer-Ehepaar Peter und Renate Loidolt auch noch die Leitung der Festspiele Reichenau.

Doch nun weht ihr aus dem Reinhardt-Seminar kalte Wut entgegen. Angehende Schauspielerinnen und Schauspieler fordern in einem offenen Brief Happels Rücktritt. Dass dies für Happel nun „völlig überraschend gekommen“ sei, zeugt von einem partiellen Aufmerksamkeitsdefizit – zumindest eine Studentin hatte sich bereits im Vorjahr öffentlich darüber beklagt, dass eine Rollenlehrerin ohne zu fragen mit der Hand „von oben an mir hinunter in meinen Schritt geglitten“ und dort „geblieben“ sei – sowie von einem gravierenden Absenzproblem. Laut Vertrag sei sie nur zu 14 Stunden (pro Woche? Pro Monat?) Präsenzzeit verpflichtet, verteidigt sich Happel, und nicht nur hartgesottene Missgünstler aus der Neigungsgruppe Neidgenossenschaft fragen sich, wer solche Verträge anbietet. Die Studierenden kritisieren Machtmissbrauch, Übergriffigkeiten, nepotistische Bestellungen, (zu) reschen Kommandoton und die seltene Anwesenheit der Chefin. Schneeflöckchensyndrom? Hier und dort sicher auch.