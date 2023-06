USA drängen Premier Kurti: „Der Kosovo muss sich sofort bewegen“

Gabriel Escobar, Unterstaatssekretär für den Balkan im US-Außenamt, fordert, dass Prishtina rasch einen Vorschlag zur Bildung eines serbischen Gemeindeverbands vorlegt. Belgrad wiederum müsse signalisieren, dass Gewalt nicht akzeptiert wird.

Die Presse: Der Streit um die Einsetzung albanischer Bürgermeister im Norden des Kosovo hat zu schweren Ausschreitungen mit serbischen Demonstranten geführt – und zu Spannungen zwischen Serbien und dem Kosovo. Was muss getan werden, um die Spannungen zu entschärfen?

Gabriel Escobar: Wir müssen den Kreislauf der Gewalt unterbrechen. Die Regierung des Kosovo sollte nicht erzwingen, dass die albanischen Bürgermeister im Norden in die Gemeindeämter einziehen, die ja eine so starke Symbolkraft für die Serben haben. Die Verwaltungsarbeit sollte aber trotzdem fortgesetzt werden. Serbiens Führung wiederum sollte die klare Botschaft senden: Gewalt wird nicht toleriert – nicht gegen die Friedenstruppe Kfor und nicht gegen die Polizei. Und dann müssen wir nach einem Weg suchen, wie wir größeres Vertrauen schaffen können – auch wenn das Bürgermeister-Neuwahlen bedeuten sollte.

Serbien fordert die Gründung eines serbischen Gemeindeverbands im Kosovo. Der Kosovo lehnt das ab – aus Sorge, das könnte zu einer neuen Serbischen Republik führen, die dann so wie in Bosnien und Herzegowina den Staat blockiert.

Das wird keine neue Serbische Republik so wie in Bosnien und Herzegowina werden. Die Gründung eines serbischen Gemeindeverbands im Kosovo ist eine internationale, rechtlich verpflichtende Zusage. Auf sie wird im Brüsseler Abkommen, den Schlussfolgerungen des Europäischen Rats und im Ohrid-Abkommen Bezug genommen. Und es gibt auch ein Bekenntnis der USA dazu. Der serbische Gemeindeverband muss also kommen. Die Frage ist: Wie wird er aussehen? Wenn der Kosovo keine neue Serbische Republik wie in Bosnien will, muss er uns eine Vorstellung davon geben, was er will. Sie haben uns gesagt, was sie nicht wollen. Jetzt müssen sie uns sagen, was sie wollen. Darauf warten wir. Der Kosovo muss sich hier sofort bewegen und uns einen Entwurf für ein Abkommen geben. Denn das Ohrid-Abkommen (Anm.: zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Serbien und dem Kosovo) hängt stark von der Schaffung des Gemeindeverbands ab.

Aber es sieht so aus, dass Kosovos Premier, Albin Kurti, diesen serbischen Gemeindeverband grundsätzlich nicht will.

Das hängt nicht von ihm ab. Das ist keine Angelegenheit zwischen Kurti und Serbien. Das ist eine Angelegenheit zwischen der Republik Kosovo und der Republik Serbien. Selbst wenn Kurti es nicht will, dieser Gemeindeverband wird kommen. Die Frage ist: Will der Kosovo auf die euroatlantische Integration warten, bis sein Premier seine rechtlichen Verpflichtungen erfüllt?