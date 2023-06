Bush vs. Gore: Als die USA zur Lachnummer wurden

Prüfung der Lochkarten in Florida im November 2000.

Prüfung der Lochkarten in Florida im November 2000. REUTERS

Im Herbst 2000 blamierten sich die USA mit dem Wahlchaos in Florida. In Berlin wiederholte sich das Spektakel 21 Jahre später.

Die späteren Auszeichnungen, vom Oscar für die Doku „Eine unbequeme Wahrheit“ bis zum Friedensnobelpreis für den Umweltschützer und ehemaligen Vizepräsidenten, konnten als Trostpreise die Schlappe in der Hängepartie in Florida nicht kompensieren. Jahrelang stellte sich Al Gore als ehemaliger, als eigentlicher, als verhinderter US-Präsident auf den Podien der Welt vor – und hatte die Lacher auf seiner Seite. Für Autokratien und Diktaturen von Kuba bis Libyen gerieten die USA im Spätherbst 2000 indessen zur Lachnummer. Just die Lehrmeister und Wächter der Demokratie hatten sich bei der Präsidentschaftswahl bis auf die Knochen blamiert.